春季招聘…AI人才需求旺盛 薪資優厚

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
春節過後大陸各地都有人才需求的招聘會。圖為早前廣西柳州融水縣的招聘會。（新華社）
開春以來，中國各地春季招聘密集展開，人工智能（ＡＩ）相關崗位憑藉旺盛需求與優厚薪資，在最近的湖南長沙多場招聘會上，眾多企業招聘ＡＩ人才，求職者也積極擁抱ＡＩ技能。

中新社報導，三月十一日，湖南人才市場內，湖南一家汽車製造公司的算法工程師、ＡＩ輔助操作工崗位吸引眾多求職者。「算法崗三個名額一早招滿，操作工協助機器人上下料，已收到五十餘份簡歷」。公司代招專員林明韵介紹，今年ＡＩ崗位需求同比增長三倍以上，薪資提升百分之二十至百分之三十。

他說，企業要求應聘者從「懂ＡＩ技術」轉向「用ＡＩ改造業務」，技術崗需擁有場景落地能力，普通文職崗也要求熟練運用ＡＩ工具。 　　

家電、母嬰、養老等行業也探索「ＡＩ+」模式，越來越多崗位因ＡＩ而誕生。湖南一家科技公司現場招聘智慧家庭工程師。招聘主管劉娜說，智能家居普及率增加，該崗位要求應聘者能訓練爬樓掃地機器人，並幫助用戶的家電裝上「ＡＩ大腦」，打造「會思考的家」。

大陸多地企業在招攬ＡＩ人才。北京、上海、廣州等地春招中，ＡＩ崗位佔比超百分之二十五，大模型算法、ＡＩ安全等領域人才緊缺，薪資領跑諸多崗位。 　　中國一家職場社區平台近日發佈數據稱，今年一月至二月，ＡＩ人才爭奪成招聘新戰場，崗位量暴漲十二倍，製造業、互聯網、金融行業需求最旺。長沙一家智能製造企業招聘主管鍾麗透露，她所在的這家企業，生產線智能化改造後新增ＡＩ運維等崗位超八十個，「傳統操作工經ＡＩ技能培訓轉型後，薪資平均提升百分之三十」。

求職者認知更理性。「不擔心被ＡＩ取代，要做ＡＩ的駕馭者」。應聘智能體開發崗位的羅銘說，他已系統學習ＡＩ工具應用，重點提升利用ＡＩ的創新與協作能力。 　　

多位求職者稱，正通過線上課程、線下培訓提升ＡＩ技能。湖南省人力資源服務中心職業導師樊傑認為，隨著新質生產力發展，ＡＩ與實體經濟深度融合，人機協同將成職場常態，ＡＩ應用能力將成為千行百業的必備技能，持續學習、主動轉型是職場人生存關鍵。

薪資 求職 掃地機器人

相關新聞

巧手突破 中醫機器人經絡疏通

第三屆中國具身智能機器人產業大會暨展覽會十一日在杭州開幕，數百家企業集中亮相，涵蓋從算法到終端、從零部件到整機的完整產業鏈條。

AWE會場 展示爬樓梯的掃地機器人

今年在上海舉行的二○二六中國消費及電子博覽會（ＡＷＥ）現場，展示了新款的掃地機器人，已搭載機械手臂或雙輪腿結構，能夠實現從二維平面到三維空間的立體清潔覆蓋。可以爬樓梯，達到「出門前按一下，輕鬆掃完三層樓」的效果。

日內瓦發明展 中國參與規模創新高

第五十一屆日內瓦國際發明展十一日在瑞士日內瓦開幕，來自三十五個國家和地區的一千多個發明項目展示了不同領域、不同行業的創新成果。中國代表團攜二三七個發明項目參加了今年的發明展，規模為歷年之最。

十五五部署商業航天 市場為主導

去年（二○二五）大陸完成九十二次太空發射，其中商業航天發射五十次，代表大陸商業航天發展正在提速。今年起的「十五五」時期，商業航天如何充分激發市場活力，助力航天建設也在今年大陸全國兩會期間受到關注。

數位教育進入2.0時代 陸「知乎」CEO：AI漫劇正對行業造成結構性衝擊

大陸政協委員、大陸知名知識學習平台知乎創始人、首席執行官周源在大陸全國「兩會」期間回應本報表示，AI讓數位教育進入2.0時代，不過他指出，近期走紅的「AI漫劇」正對傳統影視內容生產方式造成結構性衝擊。

