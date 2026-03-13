春季招聘…AI人才需求旺盛 薪資優厚

開春以來，中國各地春季招聘密集展開，人工智能（ＡＩ）相關崗位憑藉旺盛需求與優厚薪資，在最近的湖南長沙多場招聘會上，眾多企業招聘ＡＩ人才，求職者也積極擁抱ＡＩ技能。

中新社報導，三月十一日，湖南人才市場內，湖南一家汽車製造公司的算法工程師、ＡＩ輔助操作工崗位吸引眾多求職者。「算法崗三個名額一早招滿，操作工協助機器人上下料，已收到五十餘份簡歷」。公司代招專員林明韵介紹，今年ＡＩ崗位需求同比增長三倍以上，薪資提升百分之二十至百分之三十。

他說，企業要求應聘者從「懂ＡＩ技術」轉向「用ＡＩ改造業務」，技術崗需擁有場景落地能力，普通文職崗也要求熟練運用ＡＩ工具。

家電、母嬰、養老等行業也探索「ＡＩ+」模式，越來越多崗位因ＡＩ而誕生。湖南一家科技公司現場招聘智慧家庭工程師。招聘主管劉娜說，智能家居普及率增加，該崗位要求應聘者能訓練爬樓掃地機器人，並幫助用戶的家電裝上「ＡＩ大腦」，打造「會思考的家」。

大陸多地企業在招攬ＡＩ人才。北京、上海、廣州等地春招中，ＡＩ崗位佔比超百分之二十五，大模型算法、ＡＩ安全等領域人才緊缺，薪資領跑諸多崗位。 中國一家職場社區平台近日發佈數據稱，今年一月至二月，ＡＩ人才爭奪成招聘新戰場，崗位量暴漲十二倍，製造業、互聯網、金融行業需求最旺。長沙一家智能製造企業招聘主管鍾麗透露，她所在的這家企業，生產線智能化改造後新增ＡＩ運維等崗位超八十個，「傳統操作工經ＡＩ技能培訓轉型後，薪資平均提升百分之三十」。

求職者認知更理性。「不擔心被ＡＩ取代，要做ＡＩ的駕馭者」。應聘智能體開發崗位的羅銘說，他已系統學習ＡＩ工具應用，重點提升利用ＡＩ的創新與協作能力。

多位求職者稱，正通過線上課程、線下培訓提升ＡＩ技能。湖南省人力資源服務中心職業導師樊傑認為，隨著新質生產力發展，ＡＩ與實體經濟深度融合，人機協同將成職場常態，ＡＩ應用能力將成為千行百業的必備技能，持續學習、主動轉型是職場人生存關鍵。