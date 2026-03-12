陸投資傾斜科技引擔憂？林毅夫：要幫助退出產業更好過度

外界有聲音擔憂大陸投資與政策可能支持過度傾斜科技產業，對此，大陸政協委員、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫接受本報採訪表示，這是要去面對、要去解決的問題，因為經濟發展過程一定是現代技術，現代產業不斷湧現，舊產業不斷退出。

林毅夫說，針對新的機遇要把握住不能停，但要退出的產業，要如何來幫助進行更好的過渡，不然會有失落感，而大陸在這方面也做了很多分析，比如今年報告中強調城鄉經濟的發展，比如農業以農村為主，牽涉到糧食安全，要振興就要看新的發展機遇是什麼，除了糧食穩增產之外，如何去發展附加值更高的經濟作物；此外，不只經濟作物，農村是每個人夢想回去的家鄉，如何通過鄉村振興來發展鄉村旅遊、鄉村文化生活等。

另外，對農村、城市裡收入水平較低的人，如何提供足夠的就業機會？在就業機會議題上，林毅夫進一步指，有些傳統產業是要退出的，但是會有新的產業出現，比如服務業佔比會越來越高，如何讓從傳統製造業退出來的勞動力進入到新服務業里去，政府可在這方面起到不少作用。總的來講，大陸這邊要做的，就是針對鄉村城鎮經濟的發展，提供政策支持、財政支持，來解決更多人的就業機會跟收入增長。

在全球擔憂的AI泡沫議題上，林毅夫表示，AI是一個新技術，在新技術發展過程當中，可能會因為大家一致看好，湧向這種新技術，出現「羊群效應」，造成投資過多，形成泡沫，當泡沫破滅就會出現危機。

林毅夫說，相較於美國，目前大陸資本市場裡面來自於AI的市值份額，用寬口徑來衡量，也就差不多20%，用較窄的口徑來衡量也就10%；而美國AI目前來看，上市公司中比重低於1%，但在市場估值當中超50%，比中國高出太多了，他說自己曾在一些場合說過，認為美國的資本市場有泡沫，他說他2008年6月到世界銀行工作時，當時道瓊指數是12,000點，許多經濟學家認為有泡沫，果然9月泡沫就破滅了，變成了全球的金融經濟危機，現在道瓊斯指數已經達到48,000點，當時的4倍。

但林毅夫稱，美國經濟並沒有復甦，從1960年到2008年，美國年均的經濟增長速度是3.3%，現在從2008到現在平均只有2.1%，代表它實體經濟表現實際上是比2008年差。如果48,000點的泡沫破滅對世界經濟也必然一個很大的衝擊。而大陸只能做好準備讓自身經濟更有韌性，在資本帳戶上面要有一定的管理，這樣建立一定的這種防護牆，讓經濟在面臨外來衝擊的時候，有足夠的應對的空間。