快訊

養老計畫夢碎…63歲嬤獨力養大4孫子女 無奈嘆「沒奢望能退休」

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

陸外交部：反對美國以產能過剩為藉口啟動301貿易調查

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（大陸外交部網站）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（大陸外交部網站）

美國將對中國大陸等主要貿易伙伴的工業產能過剩問題啟動貿易調查。大陸外交部回應稱，所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄。

川普政府星期三（3月11日）宣佈啟動一項新的貿易調查，針對包括歐盟、中國大陸和台灣在內的16個主要貿易伙伴的工業產能過剩問題，為可能實施的新一輪關稅措施鋪路。

大陸外交部發言人郭嘉昆3月12日在例行記者會上評論指出，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫、明確的，反對各種形式的單邊關稅措施。

郭嘉昆說，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應該在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。「所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄。」

據路透社報導，美國貿易代表葛里爾3月11日在說，這項依據《301條款》展開的「不公平貿易行為」調查，最快可能在今年夏天促使美國對中國大陸、歐盟、印度、日本、南韓和墨西哥徵收新的關稅。

被納入調查範圍的其他貿易伙伴還包括台灣、越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、新加坡、印尼、孟加拉國、瑞士和挪威。

新加坡 美國 中方

延伸閱讀

美對中國啟動301調查 北京：產能過剩是偽命題

美國啟動301貿易調查…龔明鑫：涉台美貿易談判 由政院說明

美對台等16國啟動301調查 白委：不要拿ART迴避因應之道

美301調查鎖定台灣2領域！這國暫躲過 預告再查60國強迫勞動

相關新聞

一天一價！大陸化工行業周期反轉 庫存變成為「搶手貨」

近期中東地緣衝突持續發酵，從上游原油、石腦油價格的暴漲，到中游化工中間體價格的跟風上揚，最終一路傳導，精準「擊中」聚酯、苯乙烯、塑膠等終端領域。曾經被貿易商視為「累贅」的庫存，如今搖身一變成為「搶手貨」；下游廠家集體捂盤（刻意控量）惜售，報價一天一個樣，甚至出現「款到發貨、不接受口頭預訂」的罕見場景。

林毅夫：陸2035年前有經濟增長8%潛力 美要有被中印經濟規模超越準備

大陸政協委員、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫在大陸全國「兩會」期間接受本報採訪表示，美國需要為中印經濟規模超越美國做好準備；大陸到2035年之前存在經濟增長8%的潛力。

陸外交部：反對美國以產能過剩為藉口啟動301貿易調查

美國將對中國大陸等主要貿易伙伴的工業產能過剩問題啟動貿易調查。大陸外交部回應稱，所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄。

香港證券界風暴又起 廉政公署逮捕8人、涉大陸知名國企

香港證券界捲起廉政風暴，香港廉政公署聯同香港證監會，搜查14處場所、拘捕6男2女共8人，傳搜基金利用內幕消息獲利逾3億港元大案，案中當事人有中信證券香港、國泰君安國際等大陸國有企，以及無極資本。

陸投資傾斜科技引擔憂？林毅夫：要幫助退出產業更好過度

外界有聲音擔憂大陸投資與政策可能支持過度傾斜科技產業，對此，大陸政協委員、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫接受本報採訪表示，這是要去面對、要去解決的問題，因為經濟發展過程一定是現代技術，現代產業不斷湧現，舊產業不斷退出。

路透：大陸國家發改委下令 立即停止3月份成品油出口

路透12日援引4位消息人士透露，中國官方已下令煉油廠立即停止3月份的成品油出口，以應對中東衝突可能引發的國內燃油短缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。