陸外交部：反對美國以產能過剩為藉口啟動301貿易調查

美國將對中國大陸等主要貿易伙伴的工業產能過剩問題啟動貿易調查。大陸外交部回應稱，所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄。

川普政府星期三（3月11日）宣佈啟動一項新的貿易調查，針對包括歐盟、中國大陸和台灣在內的16個主要貿易伙伴的工業產能過剩問題，為可能實施的新一輪關稅措施鋪路。

大陸外交部發言人郭嘉昆3月12日在例行記者會上評論指出，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫、明確的，反對各種形式的單邊關稅措施。

郭嘉昆說，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應該在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。「所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄。」

據路透社報導，美國貿易代表葛里爾3月11日在說，這項依據《301條款》展開的「不公平貿易行為」調查，最快可能在今年夏天促使美國對中國大陸、歐盟、印度、日本、南韓和墨西哥徵收新的關稅。

被納入調查範圍的其他貿易伙伴還包括台灣、越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、新加坡、印尼、孟加拉國、瑞士和挪威。