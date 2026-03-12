大陸航空公司再度停飛杜拜航線

中東局勢仍不穩定，中國部分航空公司日前一度恢復往返杜拜的航班。但中國媒體今天報導，明天起至3月31日間，中國各地沒有任何飛往杜拜的航班，形同再度斷航。先前有大批中國旅客因為自杜拜返國的航班停飛，因而滯留數天。

第一財經報導，最近幾天，中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空原本陸續恢復北京、上海、廣州、海口飛往杜拜的航班，但查詢上述航空公司官網發現，13至31日均沒有中國國內飛往杜拜的航班。而飛杜拜機票最早開售的航班日期，則是4月1日。

有中國航空業界人士透露，最近幾天恢復的杜拜航班，

並非全面恢復定期航班，而是每一班都要先對飛航安全進行評估。

報導引述央視新聞消息，11日有2架無人機墜落在杜拜機場附近，造成2名迦納籍人員、1名孟加拉籍及1名印度籍人員受傷，但機場仍正常起降。

除了中國大陸的航空公司，國泰航空管理層日前透露，該公司經營香港飛往杜拜、利雅得的2條中東航線，將停飛到3月底。

相較於中國航空公司再度停飛，根據報導，阿聯酋航空往返北京、上海、廣州等地與杜拜間的航線，仍有部分航班繼續飛行。