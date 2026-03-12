快訊

大陸航空公司再度停飛杜拜航線

中央社／ 台北12日電

中東局勢仍不穩定，中國部分航空公司日前一度恢復往返杜拜的航班。但中國媒體今天報導，明天起至3月31日間，中國各地沒有任何飛往杜拜的航班，形同再度斷航。先前有大批中國旅客因為自杜拜返國的航班停飛，因而滯留數天。

第一財經報導，最近幾天，中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空原本陸續恢復北京上海、廣州、海口飛往杜拜的航班，但查詢上述航空公司官網發現，13至31日均沒有中國國內飛往杜拜的航班。而飛杜拜機票最早開售的航班日期，則是4月1日。

有中國航空業界人士透露，最近幾天恢復的杜拜航班，

並非全面恢復定期航班，而是每一班都要先對飛航安全進行評估。

報導引述央視新聞消息，11日有2架無人機墜落在杜拜機場附近，造成2名迦納籍人員、1名孟加拉籍及1名印度籍人員受傷，但機場仍正常起降。

除了中國大陸的航空公司，國泰航空管理層日前透露，該公司經營香港飛往杜拜、利雅得的2條中東航線，將停飛到3月底。

相較於中國航空公司再度停飛，根據報導，阿聯酋航空往返北京、上海、廣州等地與杜拜間的航線，仍有部分航班繼續飛行。

一天一價！大陸化工行業周期反轉 庫存變成為「搶手貨」

近期中東地緣衝突持續發酵，從上游原油、石腦油價格的暴漲，到中游化工中間體價格的跟風上揚，最終一路傳導，精準「擊中」聚酯、苯乙烯、塑膠等終端領域。曾經被貿易商視為「累贅」的庫存，如今搖身一變成為「搶手貨」；下游廠家集體捂盤（刻意控量）惜售，報價一天一個樣，甚至出現「款到發貨、不接受口頭預訂」的罕見場景。

林毅夫：陸2035年前有經濟增長8%潛力 美要有被中印經濟規模超越準備

大陸政協委員、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫在大陸全國「兩會」期間接受本報採訪表示，美國需要為中印經濟規模超越美國做好準備；大陸到2035年之前存在經濟增長8%的潛力。

陸外交部：反對美國以產能過剩為藉口啟動301貿易調查

美國將對中國大陸等主要貿易伙伴的工業產能過剩問題啟動貿易調查。大陸外交部回應稱，所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄。

香港證券界風暴又起 廉政公署逮捕8人、涉大陸知名國企

香港證券界捲起廉政風暴，香港廉政公署聯同香港證監會，搜查14處場所、拘捕6男2女共8人，傳搜基金利用內幕消息獲利逾3億港元大案，案中當事人有中信證券香港、國泰君安國際等大陸國有企，以及無極資本。

陸投資傾斜科技引擔憂？林毅夫：要幫助退出產業更好過度

外界有聲音擔憂大陸投資與政策可能支持過度傾斜科技產業，對此，大陸政協委員、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫接受本報採訪表示，這是要去面對、要去解決的問題，因為經濟發展過程一定是現代技術，現代產業不斷湧現，舊產業不斷退出。

路透：大陸國家發改委下令 立即停止3月份成品油出口

路透12日援引4位消息人士透露，中國官方已下令煉油廠立即停止3月份的成品油出口，以應對中東衝突可能引發的國內燃油短缺。

