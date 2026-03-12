大陸司法部長：將加快研究AI、低空經濟等領域立法

大陸司法部部長賀榮12日在第十四屆全國人民代表大會第四次會議第三場「部長通道」上表示，人工智慧是今年兩會的「高頻詞」。今年將加快研究AI、低空經濟等領域立法，修訂道路交通安全法、制定空域管理條例等。

賀榮指出，今年政府立法工作將重點突出幾個方面，其中之一是突出優化營商環境，制定全國統一大市場建設條例，著力解決大家關心的地方保護、不當設一些准入條件，還有「內捲式」競爭等問題。

在對外貿易法規上，賀榮說，將突出服務保障高水平對外開放，加快推進貿易投資和通關便利等法律法規制度，讓外商投資更便利、更安心，讓對外投資更安全、更放心，彰顯一個大國開放的胸懷；同時，用法治堅定地維護海外利益和國家安全。

賀榮稱，今年大陸司法部將在大陸全國統一推行行政檢查「掃碼入企」，企業一掃碼，誰來檢查、檢查什麼，一目瞭然。

在大陸行政法規方面，賀榮表示，今年將制定實施供水、藥品管理、道路運輸管理等方面的行政法規。還有新就業和靈活就業群體權益保障問題、生產安全事故隱患排查問題等，這些關係人民群眾的「幸福指數」和「安全指數」，都是政府立法的重點。

在執法上，賀榮表示要兼顧力度與溫度，對首次違法和輕微違法的，符合法定條件，又在執法幅度範圍內，依法免除處罰。比如，不少開車的朋友都有體會，首次沒有按照規定停車的，交管部門會及時提示，對沒有造成擁堵又及時開走的，不作處罰。「總的講，是要恪守法治原則，依法該嚴則嚴、當寬則寬。」

大陸十四屆全國人大四次會議在北京人民大會堂12日閉幕，會上除了通過十五五規劃綱要外，也通過三部法典：《中華人民共和國生態環境法典》、《中華人民共和國民族團結進步促進法》與《中華人民共和國國家發展規劃法》，被視為提升法治的重要舉措。