快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸司法部長：將加快研究AI、低空經濟等領域立法

聯合報／ 記者黃雅慧廖士鋒／北京即時報導
大陸司法部部長賀榮12日在第十四屆全國人民代表大會第四次會議第三場「部長通道」上表示，今年將加快研究AI、低空經濟等領域立法。記者黃雅慧／攝影
大陸司法部部長賀榮12日在第十四屆全國人民代表大會第四次會議第三場「部長通道」上表示，今年將加快研究AI、低空經濟等領域立法。記者黃雅慧／攝影

大陸司法部部長賀榮12日在第十四屆全國人民代表大會第四次會議第三場「部長通道」上表示，人工智慧是今年兩會的「高頻詞」。今年將加快研究AI、低空經濟等領域立法，修訂道路交通安全法、制定空域管理條例等。

賀榮指出，今年政府立法工作將重點突出幾個方面，其中之一是突出優化營商環境，制定全國統一大市場建設條例，著力解決大家關心的地方保護、不當設一些准入條件，還有「內捲式」競爭等問題。

在對外貿易法規上，賀榮說，將突出服務保障高水平對外開放，加快推進貿易投資和通關便利等法律法規制度，讓外商投資更便利、更安心，讓對外投資更安全、更放心，彰顯一個大國開放的胸懷；同時，用法治堅定地維護海外利益和國家安全

賀榮稱，今年大陸司法部將在大陸全國統一推行行政檢查「掃碼入企」，企業一掃碼，誰來檢查、檢查什麼，一目瞭然。

在大陸行政法規方面，賀榮表示，今年將制定實施供水、藥品管理、道路運輸管理等方面的行政法規。還有新就業和靈活就業群體權益保障問題、生產安全事故隱患排查問題等，這些關係人民群眾的「幸福指數」和「安全指數」，都是政府立法的重點。

在執法上，賀榮表示要兼顧力度與溫度，對首次違法和輕微違法的，符合法定條件，又在執法幅度範圍內，依法免除處罰。比如，不少開車的朋友都有體會，首次沒有按照規定停車的，交管部門會及時提示，對沒有造成擁堵又及時開走的，不作處罰。「總的講，是要恪守法治原則，依法該嚴則嚴、當寬則寬。」

大陸十四屆全國人大四次會議在北京人民大會堂12日閉幕，會上除了通過十五五規劃綱要外，也通過三部法典：《中華人民共和國生態環境法典》、《中華人民共和國民族團結進步促進法》與《中華人民共和國國家發展規劃法》，被視為提升法治的重要舉措。

幸福指數 國家安全

延伸閱讀

大陸人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」

行政院將總預算、財劃法、國安修法列為優先 盼立院速審

陸人大報告 趙樂際：堅持運用法律打擊台獨

陸人大代表 籲兩岸綠色產業鏈合作

相關新聞

香港證券界風暴又起 廉政公署逮捕8人、涉大陸知名國企

香港證券界捲起廉政風暴，香港廉政公署聯同香港證監會，搜查14處場所、拘捕6男2女共8人，傳搜基金利用內幕消息獲利逾3億港元大案，案中當事人有中信證券香港、國泰君安國際等大陸國有企，以及無極資本。

美新一輪301調查對象含大陸 學者：川習會前施壓中方、增加籌碼

美國貿易代表署11日宣布對台灣、中國大陸等16個貿易夥伴啟動新一輪301調查。中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣認為，大陸去年10月已對大陸啟動第一階段履約承諾的301調查，這次將中國納入調查其實是多餘的，背後目的是在川習會之前施壓中方，增加談判籌碼。

陸OpenClaw用戶「養龍蝦」10天 牠竟在3000人群組裡洩露個資

大陸近期AI代理（AI Agent）軟體「OpenClaw」（因圖示為紅色龍蝦，故被暱稱「龍蝦」）熱潮興盛，不少人開始「養龍蝦」，希望能培育它代勞各項辦公室文書工作，但也湧現不少資安風險。陸媒報導，在一場3000多人的「龍蝦聚會」群組裡，一隻剛「出生」10天的「龍蝦」，被群裡的真人使用者「調戲」，幾分鐘後，這只「龍蝦」把主人的IP地址、真實姓名、公司名稱，甚至去年整年的營收都洩露出來。

他養8隻「龍蝦」跑通無人旅行社 創業成本不超過萬元

在OpenClaw掀起AI智能體部署熱潮下，中國多地擬扶持產業發展，互聯網大廠也紛紛跟進，甚至手把手幫用戶免費安裝。「養蝦人」火哥訓練八個AI智能體，已跑通旅行社所有流程，實現輕裝上陣；他認為，當前是創業試錯成本最低的時候，AI降低了人力與租金成本，火哥建議想「養蝦」的人在熟悉行業深耕，普通人「養蝦」門檻仍高。

一天一價！大陸化工行業周期反轉 庫存變成為「搶手貨」

近期中東地緣衝突持續發酵，從上游原油、石腦油價格的暴漲，到中游化工中間體價格的跟風上揚，最終一路傳導，精準「擊中」聚酯、苯乙烯、塑膠等終端領域。曾經被貿易商視為「累贅」的庫存，如今搖身一變成為「搶手貨」；下游廠家集體捂盤（刻意控量）惜售，報價一天一個樣，甚至出現「款到發貨、不接受口頭預訂」的罕見場景。

路透：大陸國家發改委下令 立即停止3月份成品油出口

路透12日援引4位消息人士透露，中國官方已下令煉油廠立即停止3月份的成品油出口，以應對中東衝突可能引發的國內燃油短缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。