美對中國啟動301調查　北京：產能過剩是偽命題

中央社／ 上海12日電

美國貿易代表署（USTR）宣布啟動新一輪301條款調查，中國被列為調查對象。中國外交部今天表示，「所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄」。

美國宣布啟動新一輪301條款調查，對於製造業產能過剩等問題展開調查，被調查對象包括中國在內共16個貿易夥伴；中國外交部發言人郭嘉昆今天下午在例行記者會上回應相關提問。

據澎湃新聞12日報導，有記者提問，美國將對包括中國在內共16個貿易夥伴的工業過剩產能展開調查，這可能將導致新的關稅；對於這項調查以及中國汽車行業被列為產能過剩行業，外交部有何評論。

郭嘉昆表示，「中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫、明確的，反對各種形式的單邊關稅措施。關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應該在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題」。

郭嘉昆強調，「所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄」。

北京 美國 中方

