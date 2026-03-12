快訊

北京大型律所創辦人傳欠債180億元 公司切割

中央社／ 台北12日電

中國大型律師事務所盈科的創辦人梅向榮傳出拿公司的律師費去融資及擔保，涉及人民幣40億元（約新台幣180億元）。盈科律所今天發布公告，指梅向榮已辭去所有職務，相關問題與律所執業活動無關。

外傳盈科律所經營可能受影響，自媒體上有人稱南京分所的律師費及招標投標項目的業務費用都在總部，「目前已經提不出來」。

盈科律師事務所12日發布公告稱，關於網傳梅向榮事件，梅向榮已辭去在本所擔任的一切職務，該事件是其家人開辦公司產生的問題，與律所執業活動無關聯。盈科公各項經營活動正常有序展開。

澎湃新聞報導，梅向榮已向警方自首，但涉及多少資金並不確定，北京司法局和北京市律師協會已進駐北京盈科律師事務所。

報導並引述一名律師說，盈科的律師經常到年底才去提錢，「有的律師經常是上百萬的代理費在盈科的帳上」；盈科以前還向律師發過股權，每年參與分紅，這些錢給梅向榮提供了便利。

根據21世紀經濟報導，相關人士表示，盈科全球董事會已經查閱過梅向榮所簽署的融資協議，融資協議金額為10億元，而非網傳的40億元。這10億資金不涉及盈科律所資產抵押 ，但可能存在用盈科的聲譽換取信任。

網路熱傳相關消息之際，根據盈科官方帳號，該公司10日已經選出新一屆盈科全球董事會主任李景武。這也表示梅向榮不再擔任盈科律師事務所全球董事會主任一職。

據公開資料，盈科律師事務所成立於2001年，在中國大陸地區擁有127家律所及1家粵港澳聯營律所。

報導指出，梅向榮在盈科律所任職期間，梅向榮曾進行了一系列投資項目，涉足行業包括地產、旅遊、新能源汽車等。他曾在29家公司擔任法定代表人，35家公司擔任股東，但目前大部分公司已被註銷。

