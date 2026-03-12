路透：大陸國家發改委下令 立即停止3月份成品油出口

大陸近期AI代理（AI Agent）軟體「OpenClaw」（因圖示為紅色龍蝦，故被暱稱「龍蝦」）熱潮興盛，不少人開始「養龍蝦」，希望能培育它代勞各項辦公室文書工作，但也湧現不少資安風險。陸媒報導，在一場3000多人的「龍蝦聚會」群組裡，一隻剛「出生」10天的「龍蝦」，被群裡的真人使用者「調戲」，幾分鐘後，這只「龍蝦」把主人的IP地址、真實姓名、公司名稱，甚至去年整年的營收都洩露出來。

2026-03-12 14:29