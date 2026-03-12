快訊

路透：大陸國家發改委下令 立即停止3月份成品油出口

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
外媒指，大陸官方已下令煉油廠立即停止3月份的成品油出口，以應對中東衝突可能引發的國內燃油短缺。（路透）
外媒指，大陸官方已下令煉油廠立即停止3月份的成品油出口，以應對中東衝突可能引發的國內燃油短缺。（路透）

路透12日援引4位消息人士透露，中國官方已下令煉油廠立即停止3月份的成品油出口，以應對中東衝突可能引發的國內燃油短缺。

消息人士稱，這項由大陸國家發改委發布的禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口，適用於截至3月11日尚未完成通關手續的貨物。4位消息人士中的2位表示，航空燃料不在禁令範圍內，大陸國家發改委尚未對此事作出回應。

上周有媒體報導指出，大陸國家發改委官員會見各煉油企業高層，並口頭要求立即暫停成品油出口。

3月5日，彭博社引述知情人士透露，中國官方已通知國內最大型的煉油企業暫停出口柴油和汽油。相關企業被要求停止簽署新合同，並協商以取消已達成的發貨。路透稱，這次出口限制措施比上周的行動更進一步。

船舶追蹤數據和貿易消息人士顯示，截至目前，中國大陸3月僅出口汽油5萬噸（42.25萬桶）、柴油30萬噸（224萬桶）和航空煤油30萬噸（236萬桶）。

截至2026年初‌，中國大陸的‌戰略與商業石油總儲備量約為12億至13億桶‌，‌相當於大陸國內110至140天的消費量‌，‌遠超國際能源總署（IEA）設定的90天安全線。

國際能源總署 路透

相關新聞

香港證券界風暴又起 廉政公署逮捕8人、涉大陸知名國企

香港證券界捲起廉政風暴，香港廉政公署聯同香港證監會，搜查14處場所、拘捕6男2女共8人，傳搜基金利用內幕消息獲利逾3億港元大案，案中當事人有中信證券香港、國泰君安國際等大陸國有企，以及無極資本。

美新一輪301調查對象含大陸 學者：川習會前施壓中方、增加籌碼

美國貿易代表署11日宣布對台灣、中國大陸等16個貿易夥伴啟動新一輪301調查。中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣認為，大陸去年10月已對大陸啟動第一階段履約承諾的301調查，這次將中國納入調查其實是多餘的，背後目的是在川習會之前施壓中方，增加談判籌碼。

陸OpenClaw用戶「養龍蝦」10天 牠竟在3000人群組裡洩露個資

大陸近期AI代理（AI Agent）軟體「OpenClaw」（因圖示為紅色龍蝦，故被暱稱「龍蝦」）熱潮興盛，不少人開始「養龍蝦」，希望能培育它代勞各項辦公室文書工作，但也湧現不少資安風險。陸媒報導，在一場3000多人的「龍蝦聚會」群組裡，一隻剛「出生」10天的「龍蝦」，被群裡的真人使用者「調戲」，幾分鐘後，這只「龍蝦」把主人的IP地址、真實姓名、公司名稱，甚至去年整年的營收都洩露出來。

他養8隻「龍蝦」跑通無人旅行社 創業成本不超過萬元

在OpenClaw掀起AI智能體部署熱潮下，中國多地擬扶持產業發展，互聯網大廠也紛紛跟進，甚至手把手幫用戶免費安裝。「養蝦人」火哥訓練八個AI智能體，已跑通旅行社所有流程，實現輕裝上陣；他認為，當前是創業試錯成本最低的時候，AI降低了人力與租金成本，火哥建議想「養蝦」的人在熟悉行業深耕，普通人「養蝦」門檻仍高。

4個養生饅頭賣了3萬元…武漢大學生研發 獲公司收購

武漢商學院食品科技學院的學生團隊，近日推出一款創意十足的「養生饅頭」，以春蘭、夏荷、秋菊、冬梅四季名花為造型靈感，在去年11月舉辦的湖北省第五屆餐飲食品創新設計大賽上，一舉奪得一等獎，也因此被武漢錦康餐飲管理有限公司看中，並於2025年底收購，四個饅頭賣出3萬元的高價，引發關注。

