路透：大陸國家發改委下令 立即停止3月份成品油出口
路透12日援引4位消息人士透露，中國官方已下令煉油廠立即停止3月份的成品油出口，以應對中東衝突可能引發的國內燃油短缺。
消息人士稱，這項由大陸國家發改委發布的禁令涵蓋汽油、柴油和航空燃油的出口，適用於截至3月11日尚未完成通關手續的貨物。4位消息人士中的2位表示，航空燃料不在禁令範圍內，大陸國家發改委尚未對此事作出回應。
上周有媒體報導指出，大陸國家發改委官員會見各煉油企業高層，並口頭要求立即暫停成品油出口。
3月5日，彭博社引述知情人士透露，中國官方已通知國內最大型的煉油企業暫停出口柴油和汽油。相關企業被要求停止簽署新合同，並協商以取消已達成的發貨。路透稱，這次出口限制措施比上周的行動更進一步。
船舶追蹤數據和貿易消息人士顯示，截至目前，中國大陸3月僅出口汽油5萬噸（42.25萬桶）、柴油30萬噸（224萬桶）和航空煤油30萬噸（236萬桶）。
截至2026年初，中國大陸的戰略與商業石油總儲備量約為12億至13億桶，相當於大陸國內110至140天的消費量，遠超國際能源總署（IEA）設定的90天安全線。
