大陸新掃地機器人能爬樓梯「出門前按1下、輕鬆掃完3層樓」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸AWE展亮相了會自動爬樓梯的掃地機器人，續航力強，即使旋轉式樓梯也能工作。（中新社）
大陸AWE展亮相了會自動爬樓梯的掃地機器人，續航力強，即使旋轉式樓梯也能工作。（中新社）

今年在上海舉行的2026中國消費及電子博覽會（AWE）現場，展示了新款的掃地機器人，已搭載機械手臂或雙輪腿結構，能夠實現從二維平面到三維空間的立體清潔覆蓋。可以爬樓梯，達到「出門前按一下，輕鬆掃完三層樓」的效果。

據中新社，在今年的AWE現場，各大科技企業展示了眾多新一代智慧家用電器。 AI與具身智慧科技的深度融合，為未來智慧生活開啟全新想像。技術創新驅動產業升級，智慧經濟新形態正加速成型。

新聞晨報稱，家裡若有2層樓，想用掃地機器人的話，都要把機器人搬到第2層再打掃2樓。有了這款有「腳」的掃地機器人後，可以完全釋放人類。出門前按一下，回來時所有樓層全部掃完，就這麼簡單。即使旋轉式樓梯，它也能工作。它還能模仿人類進行小跳躍、靈活轉向與急停。

在續航力方面，由於機身尺寸較大、電池配備充裕，單層清潔面積六、七十平方公尺的房子，掃三層樓基本上不用中途充電。

報導稱，目前這款產品尚未正式上市，仍處於發表展示階段，此次來到AWE，是首次在中國大陸亮相。

有臂膀和腳的掃地機器人，能模仿人類進行小跳躍、靈活轉向與急停。（中新社）
有臂膀和腳的掃地機器人，能模仿人類進行小跳躍、靈活轉向與急停。（中新社）

上海 掃地機器人

