大陸市場無印良品有兩家 消費者誤購案例不斷

中國消費者買錯無印良品商品相關討論衝上百度熱搜，原意購買「MUJI無印良品」商品；收到貨發現竟是「無印良品NaturalMill」，中國市場兩家「無印良品」共存混淆消費者品牌判斷。

中國有消費者在網上原意選購MUJI無印良品商品，收到貨才發現竟是無印良品Natural Mill，由於品牌名稱、視覺風格相近，導致消費者感到品牌混淆，做出錯誤消費判斷，產生誤購結果。

中國市場存在兩家無印良品，主因在於商標註冊時間與類別。

日本生活雜貨品牌無印良品經營者為良品計畫公司，據上觀新聞12日報導，其在尚未進入中國市場前申請多個商標類別；不過缺少「第24類」商品，這個類別包括毛巾、浴巾、床罩與其他等紡織品。

海南南華公司在2000年註冊第24類「無印良品」商標，接著在2004年轉讓給北京棉田，使其在第24類擁有該中文商標；南華公司和北京棉田的法人為同一人。隨著MUJI無印良品在中國開出首店，雙方陷入長期商標糾紛。

這場商標爭奪戰在2025年落幕，最高人民法院判決維持北京棉田公司的註冊權，這個結果相當於良品計畫公司銷售的第24類商品在中國僅能使用MUJI商標，第24類商品以外才能使用MUJI無印良品商標。

上觀新聞12日報導評析，兩家無印良品造成消費者難以區別狀況，例如部分實體門市的招牌配色、空間風格與商品陳列有高度相似度，網路店家頁面也容易讓消費者混淆，誤將無印良品Natural Mill當成MUJI無印良品。

業界人士表示，在消費市場中，品牌擦邊、攀附商譽的現象不少見，法律可以明確商標使用邊界，難以約束企業經營初心，混淆擦邊的短期牟利行為，看似降低經營成本，實則損害行業發展信心，長期來看將損耗自身品牌價值。