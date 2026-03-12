快訊

美新一輪301調查對象含大陸 學者：川習會前施壓中方、增加籌碼

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣。記者陳宥菘／攝影
中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣。記者陳宥菘／攝影

美國貿易代表署11日宣布對台灣、中國大陸等16個貿易夥伴啟動新一輪301調查。中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣認為，大陸去年10月已對大陸啟動第一階段履約承諾的301調查，這次將中國納入調查其實是多餘的，背後目的是在川習會之前施壓中方，增加談判籌碼。

王國臣12日上午出席台灣智庫舉辦的「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」媒體座談會，他在會後就美方新一輪301調查對中影響接受本報訪問指出，這次調查以國家為主體，其實對中國的部分是多餘的，因為美國在去年10月已針對中國啟動一波301調查，檢視中國是否履行中美2020年簽署的第一階段貿易協議。

王國臣說，去年這項調查一但完成，「美國要（對中國）加多少（關稅）就加多少，範圍也沒有限制」。這一波遭調查的16個國家，就是對美貿易逆差最大的國家，所以不可能跳過中國，但這次調查對象納入中國的目的在於累積「相罵本」，「畢竟一個301調查就可以無限制加徵關稅，兩個301調查就是來施壓中國」。

美國最高法院2月底裁定川普無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅後，川普隨即簽署公告，宣布援引貿易法第122條對各國加徵新的10%全球關稅，自2月24日生效，但僅為期150天。王國臣說，由於美國對中國的301調查早就啟動，可以想見，在150天之內，美國關稅工具可以無縫接軌的國家就是中國。

白宮此前單方面透露，川普將在3月31日至4月2日訪問中國大陸。港媒南華早報日前引述消息稱，出於安全考量，加上行程緊湊，川普此次只會在北京一個城市停留。大陸方面則尚未證實川普是否即將到訪。

