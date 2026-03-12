為「養龍蝦」發福利！陸限時免費發放OpenClaw使用者1千萬Tokens

就在大陸禁止國企和政府機關使用OpenClaw「養龍蝦」（一款AI代理軟體，因圖示為紅色龍蝦，故得其暱稱）之際，大陸國家超算互聯網宣布面向平台OpenClaw用戶，免費發放每人限時2周、總計1,000萬Tokens（詞元，AI模型最小單位）額度。關於續購價格，最低0.1元人民幣/百萬Tokens，較市場均價明顯調降。

據陸媒每日經濟新聞，業內估算，一個成熟的AI代理的日均Token消耗可達傳統對話模型的數十倍，算力帳單成為眾多個人用戶和小微企業難以迴避的現實難題根據規則。用戶在活動期間登錄平台，通過簡單操作即可一鍵部署OpenClaw，系統將自動發放1,000萬Tokens福利，供用戶在2周內使用。

用戶可通過電腦端登錄超算互聯網，進入「Chat」界面，點擊「OpenClaw」進入領取頁面，再點擊「一鍵部署 OpenClaw」啟動部署，系統將自動發放福利，刷新頁面後即可開啟對話。用戶還可通過「Chat-模型 API-用量信息」查詢贈送Token的餘量情況。

與此同時，超算互聯網平台上的OpenClaw已完成升級，用戶無需複雜的環境搭建與繁瑣安裝，可實現「開箱即用」。

報導指，大陸國家超算互聯網核心節點上線試運行，是由中科曙光scaleX萬卡超集群提供支援，超算互聯網平台已構建起大陸最大的AI算力資源池，以實踐「讓算力像水電一樣自由流通」理念，幫助更多用戶享受高效普惠的算力服務，加速「人工智慧+」行動落地。

正因OpenClaw席捲中國大陸AI圈，其落地速度與商業化程度遠超美國矽谷，美國科技巨頭則因隱私、安全問題，對「龍蝦」仍持觀望態度，谷歌和Anthropic就限制旗下用戶訪問OpenClaw。

公開資料顯示，大陸國家超算互聯網是大陸科技部於2023年4月指導啟動建設的國家級算力服務平台，旨在整合全國超算、智算等算力資源，通過市場化、網路化、標準化的服務環境，提供算力、應用、數據等一站式服務，推動算力普惠化應用。