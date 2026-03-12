快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸全國超算互聯網向每位OpenClaw用戶免費發放1,000萬Tokens。（每日經濟新聞）
就在大陸禁止國企和政府機關使用OpenClaw「養龍蝦」（一款AI代理軟體，因圖示為紅色龍蝦，故得其暱稱）之際，大陸國家超算互聯網宣布面向平台OpenClaw用戶，免費發放每人限時2周、總計1,000萬Tokens（詞元，AI模型最小單位）額度。關於續購價格，最低0.1元人民幣/百萬Tokens，較市場均價明顯調降。

據陸媒每日經濟新聞，業內估算，一個成熟的AI代理的日均Token消耗可達傳統對話模型的數十倍，算力帳單成為眾多個人用戶和小微企業難以迴避的現實難題根據規則。用戶在活動期間登錄平台，通過簡單操作即可一鍵部署OpenClaw，系統將自動發放1,000萬Tokens福利，供用戶在2周內使用。

用戶可通過電腦端登錄超算互聯網，進入「Chat」界面，點擊「OpenClaw」進入領取頁面，再點擊「一鍵部署 OpenClaw」啟動部署，系統將自動發放福利，刷新頁面後即可開啟對話。用戶還可通過「Chat-模型 API-用量信息」查詢贈送Token的餘量情況。

與此同時，超算互聯網平台上的OpenClaw已完成升級，用戶無需複雜的環境搭建與繁瑣安裝，可實現「開箱即用」。

報導指，大陸國家超算互聯網核心節點上線試運行，是由中科曙光scaleX萬卡超集群提供支援，超算互聯網平台已構建起大陸最大的AI算力資源池，以實踐「讓算力像水電一樣自由流通」理念，幫助更多用戶享受高效普惠的算力服務，加速「人工智慧+」行動落地。

正因OpenClaw席捲中國大陸AI圈，其落地速度與商業化程度遠超美國矽谷，美國科技巨頭則因隱私、安全問題，對「龍蝦」仍持觀望態度，谷歌和Anthropic就限制旗下用戶訪問OpenClaw。

公開資料顯示，大陸國家超算互聯網是大陸科技部於2023年4月指導啟動建設的國家級算力服務平台，旨在整合全國超算、智算等算力資源，通過市場化、網路化、標準化的服務環境，提供算力、應用、數據等一站式服務，推動算力普惠化應用。

2026富比世全球富豪榜出爐 字節跳動張一鳴蟬聯大陸首富

美國《富比世》財經雜誌11日發布的全球富豪榜顯示，大陸科技企業「字節跳動」創始人張一鳴，以693億美元淨資產繼續位居中國大陸首富。

陸3月仍未下單…川習會晤前「美國大豆採購」成焦點

彭博12日報導，在美國總統川普宣布將於3月底訪問中國後，大豆採購議題預計將成為中美貿易官員下一輪會晤的焦點。不過市場人士指出，3月已過去近一半，中國仍未恢復採購美國大豆。

陸多家科技巨頭布局「龍蝦」 工信部建議養龍蝦須「六要六不要」

AI代理OpenClaw（暱稱「龍蝦」）近來在大陸引發熱潮，多家大陸科技巨頭包含騰訊、華為、字節、阿里也布局推出相關產品；然而大陸官方也連日提醒相關資安風險，大陸工業和信息化部（工信部）11日晚間也發布關於防範OpenClaw開源智能體安全風險的「六要六不要」建議。

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

在中東衝突與美伊戰爭爆發、能源供應線可能受衝擊之前，《紐約時報》10日指出，中國已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張局勢的長期戰略。過去1年儘管石油消費量持續下降，中國仍持續擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。

為「養龍蝦」發福利！陸限時免費發放OpenClaw使用者1千萬Tokens

就在大陸禁止國企和政府機關使用OpenClaw「養龍蝦」（一款AI代理軟體，因圖示為紅色龍蝦，故得其暱稱）之際，大陸國家超算互聯網宣布面向平台OpenClaw用戶，免費發放每人限時2周、總計1,000萬Tokens（詞元，AI模型最小單位）額度。關於續購價格，最低0.1元人民幣/百萬Tokens，較市場均價明顯調降。

陸瘋「養龍蝦」…有新創公司讓「1位管理者+AI系統」代勞行政追蹤

大陸近日有AI「養龍蝦」熱潮（訓練AI助理系統OpenClaw，代為自動執行各項文書任務），曾任支付寶、遠傳電信高級主管，現為SIC永續影響力投資AI領域副召集人的黃紹麟指出，AI正在重塑企業管理模式，他觀察到一家新創公司的管理方式，透過AI可以自動提醒主管提交周報、自動整理各部門的重點摘要，以及自動生成回覆草稿並存入郵件草稿匣，身為管理者只需審閱就可以發送。

