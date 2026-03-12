OpenClaw引資安疑慮 部分中國高校禁校內使用

人工智慧（AI）軟體OpenClaw在中國爆紅後引發資安疑慮。蘇州市人工智能行業協會發出倡議，要求「不製造焦慮、不鼓吹神話」。與此同時，中國多所大專院校響應官方的風險提示，嚴禁校內使用該軟體。

界面新聞報導，蘇州市人工智能行業協會聯合相關企事業單位，11日向全市OpenClaw開發者、應用企業、創業者和相關機構發出倡議，提到：嚴格落實安全配置基線，遵循最小權限原則；建立數據隔離與審計日誌機制；加強開發者安全素養培訓。

倡議還說，確保技術創新與安全治理協同推進；行業媒體與平台企業等客觀展示技術能力與局限，不製造焦慮、不鼓吹神話，共同營造務實、理性、健康的產業發展環境。

另據澎湃新聞，珠海科技學院信息數據管理處10日發出「關於嚴禁在校內使用OpenClaw軟件的通知」；安徽師範大學和江蘇師範大學校內單位也分別在10日和11日發布有關OpenClaw的安全隱患通知，包括隱私洩漏、自主執行易失控、權限管理存在漏洞等。

安徽師大的通知說，OpenClaw曾出現無視用戶限制、批量刪除郵件、誤刪重要文件等失控案例，其安全審計整體通過率和核心維度安全通過率極低。

通知說，該工具本質是面向開發者的底層框架，需掌握命令行操作、API（應用程式介面）密鑰管理等專業知識。普通用戶若通過非官方代為安裝，易因不懂權限配置放大安全風險。

江蘇師大的風險提示指出，師生使用OpenClaw智慧體應優先使用雲端服務器、虛擬機、容器等隔離技術部署，不要將服務暴露至公網或校園網。在部署時，嚴禁使用管理員權限的帳號，只授予完成任務必需的最小權限，對刪除文件、發送數據、修改系統配置等重要操作進行二次確認或人工審批。