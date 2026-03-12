快訊

中國經濟成長目標下修 機構：更注重打基礎

中央社／ 上海12日電

中國政府工作報告設定今年經濟成長目標為4.5%至5%，相較最近連續3年設在「5%左右」，目標略下修。外資機構評估，區間式成長目標設定符合預期，整體政策更注重打基礎、利長遠。

中國政府工作報告將今年經濟成長目標設在4.5%至5%。證券時報12日報導引述數名外資機構首席經濟學家解析，直言經濟成長目標採取區間式表述符合先前預期，整體宏觀政策更注重打基礎、利長遠，追求經濟長期穩定發展。

匯豐銀行環球投資研究大中華區首席經濟學家劉晶表示，區間式經濟成長目標符合預期，顯示決策層更加注重經濟發展「質的有效提升」和「量的合理增長」；2026年是十五五規劃（2026-2030年）開局之年，區間式經濟成長目標為相關改革措施留空間。

花旗集團大中華區首席經濟學家、董事總經理余向榮指出，今年政府工作報告顯示，要在短期經濟運作與長期結構性改革間尋求平衡，不搞強刺激，重在打基礎；更重要的是，報告首次明確提出要改善供求關係，推動價格整體水準由負轉正。

余向榮認為，目前宏觀政策重心正從逆週期調節轉為跨週期調節，也就是對於短期刺激政策保持克制，更加注重協調配合，為中長期調結構、防風險預留空間。

渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽團隊預期，2026年經濟成長速度存在溫和上升空間，政府工作報告提到「努力爭取更好結果」，意謂2026年經濟成長率以4.5%為底線；今年政府工作報告政策取向更為務實。

摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱鋒表示，中國政府認知到目前全球形勢和嚴峻經濟挑戰，於是主動布局應對，將今年經濟成長目標設定在4.5%至5%區間，這更加切合實務，也能夠增加政策彈性。

德意志銀行大中華區首席經濟學家熊奕表示，提振消費是今年宏觀政策首要任務，激發服務消費潛力將是重中之重。「反內捲」（反對無效益的過度競爭）仍為政策重點，方法可能將有微調，規範地方政府經濟促進和補貼行為被視為遏制產能擴張和內捲式競爭的關鍵。

經濟發展

