2026富比世全球富豪榜出爐 字節跳動張一鳴蟬聯大陸首富

美國《富比世》財經雜誌11日發布的全球富豪榜顯示，大陸科技企業「字節跳動」創始人張一鳴，以693億美元淨資產繼續位居中國大陸首富。

據《富比世》官網，再次登頂大陸富豪榜的張一鳴，財富在全球富豪中排名第26位；飲料巨頭「農夫山泉」董事長鍾睒睒以681億美元的財富緊隨其後，在全球排名第27。

騰訊公司董事長馬化騰以538億美元淨資產在中國富豪榜中排名第三，全球位列第33位。目前該科技企業正加速推進AI人工智慧助手業務，與行業競爭者共同爭奪用戶市場。

當地時間3月10日，《富比士》發布第40屆「全球億萬富豪榜」，馬斯克連續第2年成為全球首富，同時也創下史上最高財富紀錄，身價約8,390億美元；受特斯拉股價上漲，以及SpaceX計畫在2026年上市的推動，馬斯克財富一年增加約5,000億美元。他也成為史上首位突破8,000億美元財富的人，並正向全球首位兆元美元富豪邁進。

谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）以約2,570億美元身家排名第二，另位共同創辦人布林（Sergey Brin）以2,370億美元排名第三；亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）以2,240億美元位列第四，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）以2,220億美元排名第五。