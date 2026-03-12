快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

聽新聞
0:00 / 0:00

陸3月仍未下單…川習會晤前「美國大豆採購」成焦點

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
川普宣布將於3月底訪問中國，大豆採購議題再度成為中美貿易談判焦點。（美聯社）
川普宣布將於3月底訪問中國，大豆採購議題再度成為中美貿易談判焦點。（美聯社）

彭博12日報導，在美國總統川普宣布將於3月底訪問中國後，大豆採購議題預計將成為中美貿易官員下一輪會晤的焦點。不過市場人士指出，3月已過去近一半，中國仍未恢復採購美國大豆。

報導指出，美國財長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）預計本周末在巴黎與中方官員會面，為川普訪陸做準備。分析人士稱，市場普遍認為，兩國領導人會晤，通常會帶動中國增加美國農產品採購。

大豆是中美經貿談判的重要籌碼。2025年雙方貿易衝突升溫期間，中方曾暫停採購美國大豆；同年10月達成貿易休戰後，中方承諾在2026年1月前採購1,200萬噸。

市場資料顯示，中國已在2月前完成相關採購承諾，但之後交易陷入停滯。分析人士指出，中國買家可能等待9月美國新季大豆上市、價格更具競爭力時，再恢復採購。

路透報導，川普2月在與大陸國家主席習近平通話後表示，中方正考慮將本季美國大豆採購量提高至約2,000萬噸，但中方尚未證實相關說法。

此外，巴西大豆目前正值收穫季，供應充足且價格較低，也吸引中國進口商轉向南美市場。美國大豆庫存持續下降，加上仍面臨約13%的關稅成本，也降低中國民營榨油企業的採購意願。

彭博1月曾報導，在完成對美大豆首輪採購承諾後，中國已明顯加大對巴西大豆的採購力度。過去1周，中國進口商已敲定至少25船巴西大豆訂單，這批大豆預計於今年3至4月集中裝船。

農業市場分析顧問公司No Bull Ag創辦人兼分析師史特勞德（Susan Stroud）表示，「3月已經過去10多天了，我們還沒有從中國看到任何具有表達善意性質的大豆採購，這在以往談判中也曾出現。」

川普 巴西 貝森特 大豆 美國 中國

延伸閱讀

紐時：白宮未提川習會議題 企業高層未獲邀隨行

彭博：北京怨川習會準備倉促 成果恐侷限貿易議題

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

影響伊朗戰事？港媒：美軍依賴大陸稀土 北京在川普訪陸前握談判籌碼

相關新聞

2026富比世全球富豪榜出爐 字節跳動張一鳴蟬聯大陸首富

美國《富比世》財經雜誌11日發布的全球富豪榜顯示，大陸科技企業「字節跳動」創始人張一鳴，以693億美元淨資產繼續位居中國大陸首富。

陸3月仍未下單…川習會晤前「美國大豆採購」成焦點

彭博12日報導，在美國總統川普宣布將於3月底訪問中國後，大豆採購議題預計將成為中美貿易官員下一輪會晤的焦點。不過市場人士指出，3月已過去近一半，中國仍未恢復採購美國大豆。

陸多家科技巨頭布局「龍蝦」 工信部建議養龍蝦須「六要六不要」

AI代理OpenClaw（暱稱「龍蝦」）近來在大陸引發熱潮，多家大陸科技巨頭包含騰訊、華為、字節、阿里也布局推出相關產品；然而大陸官方也連日提醒相關資安風險，大陸工業和信息化部（工信部）11日晚間也發布關於防範OpenClaw開源智能體安全風險的「六要六不要」建議。

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

在中東衝突與美伊戰爭爆發、能源供應線可能受衝擊之前，《紐約時報》10日指出，中國已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張局勢的長期戰略。過去1年儘管石油消費量持續下降，中國仍持續擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。

為「養龍蝦」發福利！陸限時免費發放OpenClaw使用者1千萬Tokens

就在大陸禁止國企和政府機關使用OpenClaw「養龍蝦」（一款AI代理軟體，因圖示為紅色龍蝦，故得其暱稱）之際，大陸國家超算互聯網宣布面向平台OpenClaw用戶，免費發放每人限時2周、總計1,000萬Tokens（詞元，AI模型最小單位）額度。關於續購價格，最低0.1元人民幣/百萬Tokens，較市場均價明顯調降。

陸瘋「養龍蝦」…有新創公司讓「1位管理者+AI系統」代勞行政追蹤

大陸近日有AI「養龍蝦」熱潮（訓練AI助理系統OpenClaw，代為自動執行各項文書任務），曾任支付寶、遠傳電信高級主管，現為SIC永續影響力投資AI領域副召集人的黃紹麟指出，AI正在重塑企業管理模式，他觀察到一家新創公司的管理方式，透過AI可以自動提醒主管提交周報、自動整理各部門的重點摘要，以及自動生成回覆草稿並存入郵件草稿匣，身為管理者只需審閱就可以發送。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。