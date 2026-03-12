陸瘋「養龍蝦」…有新創公司讓「1位管理者+AI系統」代勞行政追蹤

大陸近日有AI「養龍蝦」熱潮（訓練AI助理系統OpenClaw，代為自動執行各項文書任務），曾任支付寶、遠傳電信高級主管，現為SIC永續影響力投資AI領域副召集人的黃紹麟指出，AI正在重塑企業管理模式，他觀察到一家新創公司的管理方式，透過AI可以自動提醒主管提交周報、自動整理各部門的重點摘要，以及自動生成回覆草稿並存入郵件草稿匣，身為管理者只需審閱就可以發送。

黃紹麟認為，這使得原本需要多人協作的行政追蹤工作，濃縮為「1位管理者+1套AI系統」就可以完成，效率更高、資訊更即時、也更不易遺漏。

此外，使用者可以運用AI進行個人品牌與行銷內容的產製。透過設定明確的人設，AI能自動撰寫貼文、回覆留言，並以自然的方式融入企業產品與價值主張，達到持續曝光與吸引人才的效果。

黃紹麟補充，其實「龍蝦」是澳洲發明，在全球各國都掀起風潮，只是最近大陸的報導比較多，龍蝦使用的是開源授權，所以免費使用，任何人都可以拿去用，不限制國家，儘管軟體本身是英文的，但是目前很多中文的使用教學，使用者還是可以用中文跟它互動、下命令。因為它的底層鏈接是大語言模型，例如ChatGPT，所以「龍蝦」可以用中文跟使用者對話。

不過黃紹麟認為，現階段AI代理人（AI Agent）儘管看起來很強很猛，但還沒到人人都能用的階段，尤其以前使用 AI，大概就是聊天、問問題、叫它找資料、幫忙整理一下內容。AI比較像是一個「會回答問題的工具」。但最近這一波AI代理人出現後，整個玩法完全不一樣了。它不是只回答，而是可以真的可以做一些事。

黃紹麟舉例，可以想像突然多了10個人的小團隊在電腦裡，只要你把角色、流程、任務定義好，它們就會自動跑起來。而且理論上，這個「團隊」沒有上限，不過這種超強能力也帶來一堆問題，那就是太難用、太危險、太早期。像最近很紅的「龍蝦」就是典型例子，安裝超麻煩，要裝環境、設定 API、跑流程、改參數，很多人卡在第一步就放棄。因此網路上滿滿都是「安裝失敗」、「設定爆炸」的案例。

其次就是權限太大，風險也大。因為它能幫你做事，所以也可能做「你不想它做的事」。像是自動付款、自動下單、自動寄信、自動操作你的帳號，這就讓一些人開始擔心，「會不會哪天我的帳號被盜、錢被花光？」、「會不會它太自動化，做錯事我還不知道？」，這些擔心不是空穴來風，因為現在的AI代理人真的還在很早期階段。

因此黃紹麟認為，目前能玩這些工具的人，大多是技術背景、願意自己摸索、願意承擔風險。一般人要用門檻真的太高，但這只是過渡期，按照技術發展的速度來看，下一步一定會出現簡單安裝、 簡單設定，打開就能用的「真正大眾化」AI代理人。到那時候AI代理人就會像手機App一樣自然，人人都能用、人人都敢用，這個時間點不會太遠。