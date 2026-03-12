陸醫療康復產品 圈粉境外採購商

第十六屆中國（廣州）國際家用醫療康復護理及福祉輔具展覽會十日在廣州開幕，眾多中國大陸企業帶著功能多樣的醫療康復護理產品及福祉輔具亮相，圈粉不少境外採購商。

中新社報導，在廣州一康醫療設備實業有限公司的展位上，一款ＡＩ多關節等速訓練與測試系統設備吸引眾多境外採購商駐足觀摩。該公司外貿銷售經理蕭雄介紹，這款設備整合多項功能，可以幫助患者進行運動康復訓練，恢復肌肉力量。

俄羅斯採購商斯維特蘭娜觀摩後表示，這款設備體積小、可移動、功能多樣，正是我們希望採購的產品。

「我們專注於智能康復機器人及康復醫療設備‌的研發和生產，公司產品遠銷俄羅斯、東南亞和歐洲等國家和地區。」蕭雄表示，二○二五年公司產品海外銷售額近四千萬元人民幣，同比增長約百分之卅。

「我們帶來的電子智能膝關節，內置智能傳感器，能夠實時監測用戶步行速度變化，自動調節阻力，幫助截肢者行走更加自然。」德林義肢矯型康復器材（深圳）有限公司華南系統總經理葛松表示，目前已有不少東南亞、中東等地區的採購商前來展位洽談訂單。

在杭州程天科技發展有限公司展位，一款下肢助力外骨骼機器人吸引不少採購商駐足問價。「這款機器人是我們的人氣產品。」公司聯合創始人張繼宇介紹，目前公司已和俄羅斯、土庫曼、新加坡等國家的採購商達成合作意向，並相約到工廠實地探訪。

張繼宇表示，公司致力拓展養老和康復醫療市場，研發生產多款康復外骨骼機器人產品，有五百多項專利，產品遠銷廿多國家和地區。