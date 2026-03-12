大陸電動車龍頭比亞迪在海外市場高速發展，彭博報導，比亞迪正在研究一級方程式賽車（Ｆ１）和耐力賽等賽車運動領域的選項，藉此提升在全球市場的吸引力。

彭博引述知情人士報導，隨著比亞迪在海外市場的快速成長，加之競技賽車正持續朝向混合動力引擎轉型，該公司正在評估多個選項。目前尚未作出任何決定，公司也可能決定不參與任何賽事。

知情人士透露，相關選項涵蓋包括利曼廿四小時耐力賽（24Heures du Mans）在內的世界耐力錦標賽以及Ｆ１，進軍方式可能包括自建車隊或通過潛在收購實現。

中國大陸車企過去曾零星涉足賽車運動。比亞迪此類舉措將是大陸車企罕見地試圖直接進軍長期由歐美車隊主導的賽事領域。

報導引述一位知情人士稱，進軍Ｆ１的潛在成本可能是比亞迪面臨的一大障礙。研發並投入一輛賽車通常需要數年談判，且單賽季成本可能高達五億美元。

據Ｆ１官網資料，這項賽事在全球擁有八點二七億粉絲，是世界上最受歡迎的年度體育賽事，粉絲人數每年增長百分之十二，其中，大陸有二點二一一億粉絲。二○二五年，Ｆ１賽季的電視收視率持續強勁成長，並創下年度收視紀錄，在大陸的收視率年增百分之十一。

二○二六年Ｆ１中國大獎賽將於十三至十五日在上海國際賽車場登場，共計有十一支車隊、廿二台賽車參與這場賽事。主辦單位預估，三天賽事觀賽人次累計將達廿三萬人次，有望打破過往紀錄。其中外省市觀眾占比百分之七十四，境外觀眾占比百分之十四、較去年提升三個百分點。