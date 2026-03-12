聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：比亞迪擬進軍F1賽車運動

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
彭博報導，比亞迪正在研究一級方程式賽車（Ｆ１）和耐力賽等賽車運動領域的選項，藉此提升在全球市場的吸引力。（歐新社）
彭博報導，比亞迪正在研究一級方程式賽車（Ｆ１）和耐力賽等賽車運動領域的選項，藉此提升在全球市場的吸引力。（歐新社）

大陸電動車龍頭比亞迪在海外市場高速發展，彭博報導，比亞迪正在研究一級方程式賽車（Ｆ１）和耐力賽等賽車運動領域的選項，藉此提升在全球市場的吸引力。

彭博引述知情人士報導，隨著比亞迪在海外市場的快速成長，加之競技賽車正持續朝向混合動力引擎轉型，該公司正在評估多個選項。目前尚未作出任何決定，公司也可能決定不參與任何賽事。

知情人士透露，相關選項涵蓋包括利曼廿四小時耐力賽（24Heures du Mans）在內的世界耐力錦標賽以及Ｆ１，進軍方式可能包括自建車隊或通過潛在收購實現。

中國大陸車企過去曾零星涉足賽車運動。比亞迪此類舉措將是大陸車企罕見地試圖直接進軍長期由歐美車隊主導的賽事領域。

報導引述一位知情人士稱，進軍Ｆ１的潛在成本可能是比亞迪面臨的一大障礙。研發並投入一輛賽車通常需要數年談判，且單賽季成本可能高達五億美元。

據Ｆ１官網資料，這項賽事在全球擁有八點二七億粉絲，是世界上最受歡迎的年度體育賽事，粉絲人數每年增長百分之十二，其中，大陸有二點二一一億粉絲。二○二五年，Ｆ１賽季的電視收視率持續強勁成長，並創下年度收視紀錄，在大陸的收視率年增百分之十一。

二○二六年Ｆ１中國大獎賽將於十三至十五日在上海國際賽車場登場，共計有十一支車隊、廿二台賽車參與這場賽事。主辦單位預估，三天賽事觀賽人次累計將達廿三萬人次，有望打破過往紀錄。其中外省市觀眾占比百分之七十四，境外觀眾占比百分之十四、較去年提升三個百分點。

彭博 比亞迪 大陸

延伸閱讀

F1／2026年中國大獎賽將登場 估上海國際賽車場人潮將破紀錄

比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

加速布局…陸電動車 看好香港橋頭堡

深圳（廣東）比亞迪提升全球市場吸引力 考慮進軍F1及耐力賽

相關新聞

大陸工信部發「六要六不要」指南 提示防範OpenClaw安全風險

開源AI代理OpenClaw近期在大陸爆紅，掀起「養龍蝦」熱潮。大陸官方近日頻頻發出風險提示，繼國家互聯網應急中心10日發布關於OpenClaw安全應用的風險提示後，大陸工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（NVDB）發布關於防範OpenClaw開源AI代理安全風險的「六要六不要」建議指，

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

在中東衝突與美伊戰爭爆發、能源供應線可能受衝擊之前，《紐約時報》10日指出，中國已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張局勢的長期戰略。過去1年儘管石油消費量持續下降，中國仍持續擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。

曾擁兩萬門市 「陸版肯德基」華萊士宣布退出資本市場

3月11日，「華萊士正式宣布退市」登上微博熱搜。有「陸版肯德基」之稱的大陸連鎖速食品牌華萊士（Wallace）宣布完成新三板摘牌，結束近十年的上市歷程，正式退出資本市場。

就業極化 AI恐減少高標準化職位

大陸近日有ＡＩ「龍蝦」（訓練OpenClaw系統，讓其自動執行各項辦公室任務）熱潮，引發「機械取代人工勞力」的憂慮，大陸全國人大代表、中國科學院科技戰略諮詢研究院院長潘教峰接受港媒《星島》採訪指出，電腦程式設計師、會計、法律助理、文字編輯等四項職業，面臨較高取代風險。

助力油氣增產 陸首艘大型壓裂船交付

大陸首艘自主設計建造的整合式大型壓裂工程船「海洋石油六九六」十日在浙江舟山正式交付，該船舶尺寸居全球同類型船舶首位，甲板面積相當於三點五個標準籃球場。「海洋石油六九六」壓裂船交付後，將赴渤海等海域開展海上油氣壓裂增產作業。

陸醫療康復產品 圈粉境外採購商

第十六屆中國（廣州）國際家用醫療康復護理及福祉輔具展覽會十日在廣州開幕，眾多中國大陸企業帶著功能多樣的醫療康復護理產品及福祉輔具亮相，圈粉不少境外採購商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。