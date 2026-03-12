DeepSeek躍全球AI應用四哥

快訊

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

美國矽谷知名創投機構Andreessen Horowitz（a16z）發布一份榜單，中國大陸團隊正在生成式AI應用層快速擴大存在感，其中，深度求索（DeepSeek）以網頁端全球第四的成績，成為當前排名最高的大陸AI應用。

界面新聞報導，a16z發布第六版「頂級100款生成式AI消費級應用」榜單，以近期網站流量與競爭分析工具（SimilarWeb）網頁訪問量，與行動應用市場分析平台（SensorTower）行動月活躍用戶（MAU）為核心排名依據，清晰呈現全球AI應用競爭格局。

自2020年起，a16z已連續六年追蹤並評選生成式AI產品。其中ChatGPT仍穩居全球第一，網頁端月流量是第二名Gemini的2.7倍，行動端月活躍用戶數約為Gemini的2.5倍，周活躍使用者規模達九億，規模接近大型平台級應用。

榜單另一大變化，是中國大陸團隊的應用明顯增多。在網頁端前50名中，來自中國大陸背景的產品，包括深度求索（DeepSeek）、月之暗面（Kimi）、阿里千問（Qwen）、快手可靈AI（Kling AI）、Manus等大陸團隊背景產品悉數上榜；行動端榜單中，豆包、百度AI搜索、QQ流覽器等也占據重要位置。

其中，DeepSeek表現最為突出，該產品在網頁榜單中排名全球第四，成為目前排名最高的大陸AI應用。用戶來源呈現全球化分布，大陸占比33.5%、俄羅斯7.1%、美國6.6%，成為跨越不同生態的「破局者」。

俄羅斯 榜單 大陸

