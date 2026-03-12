印度開門 准陸直接投資

印度批准修訂與其接壤國家的外國直接投資（FDI）政策，放寬國家包括中國大陸、孟加拉、巴基斯坦等與印度陸地接壤的國家，以此緩解印度的資金緊張。這項決定也被視為中印經濟關係在歷經六年摩擦後重啟。

綜合路透、印度時報報導。此前，相關規則限制中國大陸及其他陸地接壤國家的投資，現在則已允許在電子產品、資本財及太陽能電池領域進行投資。只要這些領域的多數股權始終由印度居民持有，相關的投資將在60天內完成處理。

印度還允許中國大陸持股比率不超過10%的投資者，在遵守產業上限和適用條件的情況下，透過「自動路徑」進行投資。

聲明表示，新指南將促進更多的外國直接投資流入、獲取新技術，並與全球供應鏈接軌。

2020年，由於中印在未劃定的喜馬拉雅邊界發生士兵衝突，導致20名印度士兵和四名中國士兵喪生，這兩個核武大國的關係惡化，印度政府隨後加強對中國公司投資的審查。自那時起，中國實體對印度公司的投資都需要經過由印度內政部和外交部組成的委員會進行安全審查。印度還封鎖了中國大陸200多款手機應用程式，如TikTok、微信等。

由於這些限制，部分交易被迫擱置。例如比亞迪在2023年計劃投資十億美元建立電動車合資企業的方案。分析認為，此次放寬是受行業需求驅動，因為2020年的限制措施，制約依賴中國技術與資金的製造商。

2025年，印度對中國的貿易逆差上升至990億美元，主要是受到電子產品、零組件和機械進口強勁推動。雖然來自中國的直接投資流入受到限制，但兩國的雙邊貿易顯著增長，中國已經成為印度的第二大貿易夥伴。

路透指出，由美國關稅引發的全球重新布局，已促使印度考慮對中國大陸進行有節制的重啟，以保持供應鏈穩定並吸引投資。

去年8月，印度總理莫迪在時隔七年後訪問中國大陸，並與大陸國家主席習近平會面。此後，印度與中國大陸恢復直航，放寬對中國商務專業人士的簽證手續，以及國營電力和煤炭公司採購中國設備的限制。