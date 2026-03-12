大陸官方憂安全風險 銀行政府機關禁用OpenClaw

隨著開源AI代理OpenClaw爆火，在大陸掀起全民「養龍蝦」熱潮之際，大陸官方對其安全風險開始擔憂。彭博引述知情人士指，大陸國有企業和政府機關等已被官方要求在辦公網路環境下限制使用這一工具，以消除潛在的安全風險。

知情人士說，大型國有銀行和一些政府部門完全禁止員工在辦公電腦上，以及使用公司網絡的個人手機上安裝這一工具。軍隊家屬亦受到相關禁令影響。另有消息稱，部分機構仍允許在報備批准後使用該軟體。

目前尚不清楚該禁令的範圍有多廣，以及是否會影響地方政府政策。同時，對於最新限制是否意味著大陸政府對OpenClaw的部署將全面終止也尚未明朗。

這波「養龍蝦」的安全問題，早已引發北京官方部門關注。大陸工信部指出，監測發現OpenClaw在默認或不當配置下存在高安全風險，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管而執行越權操作，提醒用戶在追逐科技熱潮的同時，務必注意安全防護。