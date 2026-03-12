快訊

陸企養龍蝦 地方政府力挺

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸多地政府密集推出支持政策，鼓勵企業「養龍蝦」與建構AI一人公司。（取自央視新聞）
近日，OpenClaw引發「龍蝦熱」，大陸深圳、佛山、無錫、常熟等多地政府密集推出支持政策，鼓勵企業「養龍蝦」與促進發展AI OPC（One Person Company，一人公司），其中合肥高新區對相關項目最高給予人民幣1,000萬元（約新台幣4,600萬元）資金扶持，受到矚目。

OpenClaw是一套開源自主AI代理（AI Agent）平台。因其圖示為一隻紅色龍蝦，在中文社群中被暱稱為「小龍蝦」，大陸網友把部署、訓練、使用該工具的過程稱為「養龍蝦」。

與傳統僅能「對話」的AI不同，OpenClaw被視為一個具備執行能力的「數位員工」，它能直接操控電腦的鍵盤與滑鼠，執行發送郵件、管理行事曆、編寫程式碼、甚至進行資產交易等複雜任務。

而OPC即「一人公司」，意指在AI協同下，由個人獨立完成產品全鏈閉環（研發／生產／運營／營銷等）的新型創業模式。外界認為地方政府政策旨在構建AI 一人公司創業生態，覆蓋從人才引進、算力數據成本補貼到應用場景開放、金融支持等多方面。

算力補帖成為地方政府主要政策施力點。比如，合肥推出15條舉措，備好「空間+人才+算力+場景+資本」豪華大禮包，針對OpenClaw等項目推出「算力券、語料券、模型券」三重補貼，最高可申領人民幣千萬元算力券，補貼覆蓋模型訓練、智能體搭建、語料採購與標註等全研發流程。

無錫高新區近日亦發布「養龍蝦」12條，從基礎支持到產業落地，從人才引育到安全合規，單項支持最高達人民幣500萬元。

常熟也下場「養龍蝦」，該市已發布加快打造OpenClaw等開源社區，推出13條舉措，支持AI一人公司運用OpenClaw生產經營，對入選各級人才計畫的OPC項目，最高給予人民幣600萬元支援。

此外，值得的注意的是，OpenClaw讓AI代理應用從「生成式」邁向「自主執行」，業內估算，一個成熟AI代理的日均Token消耗可達傳統對話模型的數十倍，未來可能迎來算力通膨。

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

在中東衝突與美伊戰爭爆發、能源供應線可能受衝擊之前，《紐約時報》10日指出，中國已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張局勢的長期戰略。過去1年儘管石油消費量持續下降，中國仍持續擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。

大陸工信部發「六要六不要」指南 提示防範OpenClaw安全風險

開源AI代理OpenClaw近期在大陸爆紅，掀起「養龍蝦」熱潮。大陸官方近日頻頻發出風險提示，繼國家互聯網應急中心10日發布關於OpenClaw安全應用的風險提示後，大陸工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（NVDB）發布關於防範OpenClaw開源AI代理安全風險的「六要六不要」建議指，

彭博：比亞迪擬進軍F1賽車運動

大陸電動車龍頭比亞迪在海外市場高速發展，彭博報導，比亞迪正在研究一級方程式賽車（Ｆ１）和耐力賽等賽車運動領域的選項，藉此提升在全球市場的吸引力。

大陸官方憂安全風險 銀行政府機關禁用OpenClaw

隨著開源AI代理OpenClaw爆火，在大陸掀起全民「養龍蝦」熱潮之際，大陸官方對其安全風險開始擔憂。彭博引述知情人士指，大陸國有企業和政府機關等已被官方要求在辦公網路環境下限制使用這一工具，以消除潛在的安全風險。

印度開門 准陸直接投資

印度批准修訂與其接壤國家的外國直接投資（FDI）政策，放寬國家包括中國大陸、孟加拉、巴基斯坦等與印度陸地接壤的國家，以此緩解印度的資金緊張。這項決定也被視為中印經濟關係在歷經六年摩擦後重啟。

DeepSeek躍全球AI應用四哥

美國矽谷知名創投機構Andreessen Horowitz（a16z）發布一份榜單，中國大陸團隊正在生成式AI應用層快速擴大存在感，其中，深度求索（DeepSeek）以網頁端全球第四的成績，成為當前排名最高的大陸AI應用。

