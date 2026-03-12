陸企養龍蝦 地方政府力挺

近日，OpenClaw引發「龍蝦熱」，大陸深圳、佛山、無錫、常熟等多地政府密集推出支持政策，鼓勵企業「養龍蝦」與促進發展AI OPC（One Person Company，一人公司），其中合肥高新區對相關項目最高給予人民幣1,000萬元（約新台幣4,600萬元）資金扶持，受到矚目。

OpenClaw是一套開源自主AI代理（AI Agent）平台。因其圖示為一隻紅色龍蝦，在中文社群中被暱稱為「小龍蝦」，大陸網友把部署、訓練、使用該工具的過程稱為「養龍蝦」。

與傳統僅能「對話」的AI不同，OpenClaw被視為一個具備執行能力的「數位員工」，它能直接操控電腦的鍵盤與滑鼠，執行發送郵件、管理行事曆、編寫程式碼、甚至進行資產交易等複雜任務。

而OPC即「一人公司」，意指在AI協同下，由個人獨立完成產品全鏈閉環（研發／生產／運營／營銷等）的新型創業模式。外界認為地方政府政策旨在構建AI 一人公司創業生態，覆蓋從人才引進、算力數據成本補貼到應用場景開放、金融支持等多方面。

算力補帖成為地方政府主要政策施力點。比如，合肥推出15條舉措，備好「空間+人才+算力+場景+資本」豪華大禮包，針對OpenClaw等項目推出「算力券、語料券、模型券」三重補貼，最高可申領人民幣千萬元算力券，補貼覆蓋模型訓練、智能體搭建、語料採購與標註等全研發流程。

無錫高新區近日亦發布「養龍蝦」12條，從基礎支持到產業落地，從人才引育到安全合規，單項支持最高達人民幣500萬元。

常熟也下場「養龍蝦」，該市已發布加快打造OpenClaw等開源社區，推出13條舉措，支持AI一人公司運用OpenClaw生產經營，對入選各級人才計畫的OPC項目，最高給予人民幣600萬元支援。

此外，值得的注意的是，OpenClaw讓AI代理應用從「生成式」邁向「自主執行」，業內估算，一個成熟AI代理的日均Token消耗可達傳統對話模型的數十倍，未來可能迎來算力通膨。