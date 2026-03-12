聽新聞
助力油氣增產 陸首艘大型壓裂船交付

聯合報／ 記者潘維庭／綜合報導
大陸首艘自主設計建造的整合式大型壓裂工程船「海洋石油六九六」十日在浙江舟山正式交付。圖／取自央視新聞客戶端
大陸首艘自主設計建造的整合式大型壓裂工程船「海洋石油六九六」十日在浙江舟山正式交付。圖／取自央視新聞客戶端

大陸首艘自主設計建造的整合式大型壓裂工程船「海洋石油六九六」十日在浙江舟山正式交付，該船舶尺寸居全球同類型船舶首位，甲板面積相當於三點五個標準籃球場。「海洋石油六九六」壓裂船交付後，將赴渤海等海域開展海上油氣壓裂增產作業。

大型壓裂船是能高效開發低滲透、低流動性海底油氣田的核心工程裝備。「海洋石油六九六」船長九十九點八公尺、型寬廿二公尺，船舶尺寸居全球同類型船舶首位。據央視新聞，該船搭載全套壓裂裝置，可執行高排量、高功率海上大規模壓裂作業，總體性能達到全球同類型船舶領先水準。

報導指，「海洋石油六九六」填補了中國大陸海上油氣壓裂增產技術與工程裝備的空白，對提升海洋油氣開發能力、保障能源安全具重要意義。

中海油天津公司工程技術作業中心總經理許杰表示，該壓裂船擁有強大的連續作業能力、物料儲備能力，每分鐘可泵注十二立方公尺的砂漿，相當於二秒鐘注滿一個家用浴缸，讓以往難動用的油氣資源，成為可高效開發的「新陣地」。

「壓裂」是指透過高壓泵組，將壓裂液注入地層、撐開裂縫，如同為油氣流打通輸送的「高速公路」，大幅提升難動用油氣資源的開採效率。大陸的海上低滲透油氣資源儲量豐富、分布廣泛，但受海上特殊作業環境限制，長期難以通過規模化壓裂實現效益開發。

針對上述限制，「海洋石油六九六」首創「疊層式」立體布局，將全套壓裂作業裝置精密整合在四層甲板，在有限船體實現「小空間、大容量」組態；同時，「海洋石油六九六」在全球同類型船舶中首次採用全電力驅動系統，大幅提升動力輸出效率，可滿足不同海況連續作業需求，續航能力逾一萬海里。

