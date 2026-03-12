聽新聞
0:00 / 0:00

就業極化 AI恐減少高標準化職位

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
隨著AI科技發展，「機械取代勞力」的憂慮日漸升高。圖為二月廿六日，大陸湖北襄陽「就業援助季」招聘會現場，求職者諮詢徵才資訊。（新華社）
隨著AI科技發展，「機械取代勞力」的憂慮日漸升高。圖為二月廿六日，大陸湖北襄陽「就業援助季」招聘會現場，求職者諮詢徵才資訊。（新華社）

大陸近日有ＡＩ「龍蝦」（訓練OpenClaw系統，讓其自動執行各項辦公室任務）熱潮，引發「機械取代人工勞力」的憂慮，大陸全國人大代表、中國科學院科技戰略諮詢研究院院長潘教峰接受港媒《星島》採訪指出，電腦程式設計師、會計、法律助理、文字編輯等四項職業，面臨較高取代風險。

香港星島頭條十一日報導指，潘教峰表示，ＡＩ或會造成「就業極化」的趨勢，可能改變就業體系，未來「高度標準化」職位可能明顯減少，但創造力、複雜問題解決能力，以及跨學科整合能力的人才需求將不斷上升。

潘教峰指，一些任務可以被自動化系統完成，例如文本生成、數據處理、圖像識別等，當這些具有規則清晰、重複性較強的工作被自動化後，對人類勞動的需求就會減少。但技術進步也會不斷創造新的任務，例如ＡＩ系統開發、數據治理等。

他指出，人工智慧帶來的變化，主要表現為職業任務重構、部分職業規模縮減，以及新職業出現。多數職業並不會完全消失，但工作方式會改變。如醫療、法律和軟體開發等領域，ＡＩ可以承擔大量基礎性工作，但最終判斷仍需專業人員完成，不過，一些「高度標準化」職位或將明顯減少。

潘教峰舉例，高盛研究部發布《人工智慧將如何影響全球勞動力》認為，電腦程式設計師、會計與審計人員、法律與行政助理、客戶服務代表、電話推銷員、校對與文字編輯等職業，面臨較高的替代風險。同時也會出現新職業類型，如ＡＩ工程師、ＡＩ產品經理，以及ＡＩ治理和安全專家等。

他指人工智慧或造成「就業極化」趨勢，即高技能、低技能服務職位均增加，而中等技能職位卻相對減少。特別是未來，對具備創造力、複雜問題解決能力，以及跨學科整合能力的人才需求，將不斷上升。

另外他稱，隨著社會需求變化，醫療、教育、養老以及文化服務等領域的就業機會可能進一步擴大，因為這些行業高度依賴人與人之間的互動。

設計師 職業 全國人大

延伸閱讀

陸大型銀行、政府機關傳禁OpenClaw 蘇州AI行業協會倡理性應用

賦能訓練…金融業導入AI 業者稱「無法回頭」

勞動部制定AI指引 最快年中出爐

金融業報告 憂AI幻覺可能造成治理風險

相關新聞

大陸工信部發「六要六不要」指南 提示防範OpenClaw安全風險

開源AI代理OpenClaw近期在大陸爆紅，掀起「養龍蝦」熱潮。大陸官方近日頻頻發出風險提示，繼國家互聯網應急中心10日發布關於OpenClaw安全應用的風險提示後，大陸工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（NVDB）發布關於防範OpenClaw開源AI代理安全風險的「六要六不要」建議指，

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

在中東衝突與美伊戰爭爆發、能源供應線可能受衝擊之前，《紐約時報》10日指出，中國已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張局勢的長期戰略。過去1年儘管石油消費量持續下降，中國仍持續擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。

曾擁兩萬門市 「陸版肯德基」華萊士宣布退出資本市場

3月11日，「華萊士正式宣布退市」登上微博熱搜。有「陸版肯德基」之稱的大陸連鎖速食品牌華萊士（Wallace）宣布完成新三板摘牌，結束近十年的上市歷程，正式退出資本市場。

就業極化 AI恐減少高標準化職位

大陸近日有ＡＩ「龍蝦」（訓練OpenClaw系統，讓其自動執行各項辦公室任務）熱潮，引發「機械取代人工勞力」的憂慮，大陸全國人大代表、中國科學院科技戰略諮詢研究院院長潘教峰接受港媒《星島》採訪指出，電腦程式設計師、會計、法律助理、文字編輯等四項職業，面臨較高取代風險。

助力油氣增產 陸首艘大型壓裂船交付

大陸首艘自主設計建造的整合式大型壓裂工程船「海洋石油六九六」十日在浙江舟山正式交付，該船舶尺寸居全球同類型船舶首位，甲板面積相當於三點五個標準籃球場。「海洋石油六九六」壓裂船交付後，將赴渤海等海域開展海上油氣壓裂增產作業。

陸醫療康復產品 圈粉境外採購商

第十六屆中國（廣州）國際家用醫療康復護理及福祉輔具展覽會十日在廣州開幕，眾多中國大陸企業帶著功能多樣的醫療康復護理產品及福祉輔具亮相，圈粉不少境外採購商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。