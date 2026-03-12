聽新聞
0:00 / 0:00

「安全風險」 陸政府機關擬禁OpenClaw

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅，中國官方10日對其發布安全風險提示，導致不少中國使用者疑慮而卸載，卻無法徹底刪除。新華社
人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅，中國官方10日對其發布安全風險提示，導致不少中國使用者疑慮而卸載，卻無法徹底刪除。新華社

隨著開源ＡＩ代理（AI Agent）OpenClaw在大陸爆紅，掀起全民「養龍蝦」熱潮之際，大陸官方對其安全風險提出警示，並有相應的防範舉措。彭博引述知情人士指，大陸官方已要求國有企業和政府機關等單位，在辦公網路環境下限制使用這一工具，以消除潛在的安全風險。

OpenClaw因其系統圖示為紅色龍蝦，因此網友將訓練其應用於各項辦公文書工作形容為「養龍蝦」，成為近期大陸網上最熱的話題。

彭博報導，知情人士表示，包括大型銀行在內的國企和政府機關已收到通知，出於安全風險擔憂，限制在辦公電腦設備和環境部署OpenClaw。部分已安裝相關應用的需立即停用，並安排刪除或上報進行安全核查。

知情人士還說，大型國有銀行和一些政府部門完全禁止員工在辦公電腦上，以及使用公司網路的個人手機上安裝這一工具。同時，軍隊家屬亦受到相關禁令影響。另有消息稱，部分機構仍允許在報備批准後使用該軟體。

路透稱，目前尚不清楚該禁令的範圍有多廣，以及是否會影響地方政府政策。同時，對於最新限制是否意味著大陸政府對OpenClaw的部署將全面終止也尚未明朗。

事實上，這波「養龍蝦」的安全問題，早已引發北京官方部門關注。大陸工信部指出，監測發現OpenClaw在默認或不當配置下存在高安全風險，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管而執行越權操作，提醒用戶在追逐科技熱潮同時，務必注意安全防護。

大陸國家互聯網應急中心近日發布關於OpenClaw安全應用的風險提示，指OpnenClaw為實現「自主執行任務」需高系統權限，但默認配置脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易取得系統的完全控制權。

地方政府 龍蝦 風險

延伸閱讀

OpenClaw「養龍蝦」熱潮襲 抖音、小紅書警示防詐騙與訊息泄露

OpenClaw隱患多難刪除 大陸業者趁機推出付費卸載

大陸工信部發「六要六不要」指南 提示防範OpenClaw安全風險

陸大型銀行、政府機關傳禁OpenClaw 蘇州AI行業協會倡理性應用

相關新聞

大陸工信部發「六要六不要」指南 提示防範OpenClaw安全風險

開源AI代理OpenClaw近期在大陸爆紅，掀起「養龍蝦」熱潮。大陸官方近日頻頻發出風險提示，繼國家互聯網應急中心10日發布關於OpenClaw安全應用的風險提示後，大陸工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（NVDB）發布關於防範OpenClaw開源AI代理安全風險的「六要六不要」建議指，

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

在中東衝突與美伊戰爭爆發、能源供應線可能受衝擊之前，《紐約時報》10日指出，中國已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張局勢的長期戰略。過去1年儘管石油消費量持續下降，中國仍持續擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。

陸預先囤油 專家估可支撐半年

在美伊戰爭爆發、能源供應可能受衝擊前，中國大陸已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張的長期戰略。紐約時報指出，儘管過去一年石油消費量持續下降，大陸仍擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。專家預估，即使中東原油供應完全中斷，大陸也足以維持約六個月的供應。

曾擁兩萬門市 「陸版肯德基」華萊士宣布退出資本市場

3月11日，「華萊士正式宣布退市」登上微博熱搜。有「陸版肯德基」之稱的大陸連鎖速食品牌華萊士（Wallace）宣布完成新三板摘牌，結束近十年的上市歷程，正式退出資本市場。

就業極化 AI恐減少高標準化職位

大陸近日有ＡＩ「龍蝦」（訓練OpenClaw系統，讓其自動執行各項辦公室任務）熱潮，引發「機械取代人工勞力」的憂慮，大陸全國人大代表、中國科學院科技戰略諮詢研究院院長潘教峰接受港媒《星島》採訪指出，電腦程式設計師、會計、法律助理、文字編輯等四項職業，面臨較高取代風險。

助力油氣增產 陸首艘大型壓裂船交付

大陸首艘自主設計建造的整合式大型壓裂工程船「海洋石油六九六」十日在浙江舟山正式交付，該船舶尺寸居全球同類型船舶首位，甲板面積相當於三點五個標準籃球場。「海洋石油六九六」壓裂船交付後，將赴渤海等海域開展海上油氣壓裂增產作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。