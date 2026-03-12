「安全風險」 陸政府機關擬禁OpenClaw

隨著開源ＡＩ代理（AI Agent）OpenClaw在大陸爆紅，掀起全民「養龍蝦」熱潮之際，大陸官方對其安全風險提出警示，並有相應的防範舉措。彭博引述知情人士指，大陸官方已要求國有企業和政府機關等單位，在辦公網路環境下限制使用這一工具，以消除潛在的安全風險。

OpenClaw因其系統圖示為紅色龍蝦，因此網友將訓練其應用於各項辦公文書工作形容為「養龍蝦」，成為近期大陸網上最熱的話題。

彭博報導，知情人士表示，包括大型銀行在內的國企和政府機關已收到通知，出於安全風險擔憂，限制在辦公電腦設備和環境部署OpenClaw。部分已安裝相關應用的需立即停用，並安排刪除或上報進行安全核查。

知情人士還說，大型國有銀行和一些政府部門完全禁止員工在辦公電腦上，以及使用公司網路的個人手機上安裝這一工具。同時，軍隊家屬亦受到相關禁令影響。另有消息稱，部分機構仍允許在報備批准後使用該軟體。

路透稱，目前尚不清楚該禁令的範圍有多廣，以及是否會影響地方政府政策。同時，對於最新限制是否意味著大陸政府對OpenClaw的部署將全面終止也尚未明朗。

事實上，這波「養龍蝦」的安全問題，早已引發北京官方部門關注。大陸工信部指出，監測發現OpenClaw在默認或不當配置下存在高安全風險，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管而執行越權操作，提醒用戶在追逐科技熱潮同時，務必注意安全防護。

大陸國家互聯網應急中心近日發布關於OpenClaw安全應用的風險提示，指OpnenClaw為實現「自主執行任務」需高系統權限，但默認配置脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易取得系統的完全控制權。