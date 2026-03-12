聽新聞
陸預先囤油 專家估可支撐半年

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
專家預估，即使中東原油供應中斷，大陸也有約六個月的石油儲備。圖為中國石油新疆油田頁岩油聯合站。（新華社）
專家預估，即使中東原油供應中斷，大陸也有約六個月的石油儲備。圖為中國石油新疆油田頁岩油聯合站。（新華社）

在美伊戰爭爆發、能源供應可能受衝擊前，中國大陸已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張的長期戰略。紐約時報指出，儘管過去一年石油消費量持續下降，大陸仍擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。專家預估，即使中東原油供應完全中斷，大陸也足以維持約六個月的供應。

大陸海關總署十日公布數據顯示，大陸今年前二個月進口九六九三萬噸原油，同比增長百分之十五點八。作為全球原油進口大國，其石油對外依存度長期維持在百分之七十以上，去年原油進口總量五點七八億噸，同比增長百分之四點四，主要來源地為俄羅斯（百分之十七點四）、沙烏地阿拉伯（百分之十四）與伊拉克（百分之十一點二）。

哥倫比亞大學全球能源政策中心高級研究學者唐斯研判，大陸目前戰略儲備約有十四億桶原油（約一點九億噸），即使中東原油供應完全中斷，也足以維持約六個月的供應。

據新加坡聯合早報，新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍分析，即使中東原油供應完全中斷，中國大陸戰略儲備仍足以支撐半年至一年，短期內不會面臨斷油危機。他表示，國際油價的劇烈波動主要源於金融市場炒作，若荷莫茲海峽通行受阻，對實體經濟的影響預計有限，至少在幾個月內不會出現斷油。

諮詢機構Trivium China能源分析師里斯也表示，中方的石油儲備已進行一段時間，監管部門此前就為川普政府可能引發的地緣政治緊張做準備，「事後看來，這是相當明智的戰略舉措」。

紐時引述市場研究公司Kpler高級原油分析師Xu Muyu表示，大陸政府當前的優先事項是確保燃油供應穩定，並可能採取相關措施。過去一年大陸持續增加石油進口以充實戰略儲備。

報導分析，北京此舉很大程度出於戰略考量，今年印度在與美國談判貿易協議期間縮減俄羅斯石油採購，該協議要求印度替換俄羅斯石油供應，大陸則大幅增加對俄石油購買。

