林毅夫：有信心大陸對全球經濟成長貢獻率 仍將保持30%左右

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，有信心大陸每年對全球經濟成長貢獻率仍保持30%左右。圖為林毅夫先前在北京的一場演講。（中新社資料照片）
大陸兩會即將進入尾聲，知名經濟學家林毅夫接受官媒訪問時表示，「中國每年對世界經濟增長的貢獻率仍將保持在30%左右，這一點我們有充分信心」，並稱大陸今年經濟成長率目標設為4.5%到5%，「依然是全球主要經濟體中的佼佼者」。

林毅夫現在是大陸全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長。環球時報於11日刊登對林毅夫的專訪。

他指出，近年來，全球治理體系和國際貿易秩序受到衝擊，WTO等多邊機制的作用被削弱，但全球化仍是大勢所趨，區域性合作成為彌補全球合作短板的重要路徑。原本美國是大陸最大的貿易夥伴，如今東協已取而代之，「這一變化凸顯了區域性合作的生命力」。

林毅夫提到，2008年以後，大陸每年對世界經濟增長的貢獻穩定在30%左右，「2025年這一比例可能更高」（待世界銀行6、7月份公布）。他強調，只要遵循國際貿易規則，保持與大陸的友好貿易往來，就能從大陸的發展中獲得機遇，實現共同發展。

大陸總理李強在政府工作報告中提出，今年發展主要預期目標是經濟成長率4.5%至5%，對此林毅夫說，大陸經濟發展「潛力猶存」，4.5%至5%增長目標「是實事求是的，更是可實現的」。對外媒的質疑，林毅夫表示，當前全球經濟長期低迷，發達國家自2008年全球金融危機後年均增長率大幅下滑。在這樣的外部環境下，大陸4.5%至5%的增長速度「依然是全球主要經濟體中的佼佼者」。

他強調，「中國每年對世界經濟增長的貢獻率仍將保持在30%左右，這一點我們有充分信心」。大陸作為超大經濟體，就像一艘航空母艦，只要做好自己的事，就能在複雜的國際環境中保持穩定發展，這也是2008年以來大陸持續成為全球經濟增長主要動力的原因。他認為大陸經濟規模持續增長也將重塑全球經濟格局。

對於目前內需問題，他說「現在如何進一步擴大消費？」，要讓大家敢花錢。他認為，擴大消費需雙管齊下：一方面通過增收計畫提高低收入群體收入，改善分配結構；另一方面抓住新一輪科技革命機遇，發展新興產業、賦能傳統產業，讓大家看到增長前景。

航空母艦 經濟成長率 大陸 林毅夫

相關新聞

大陸工信部發「六要六不要」指南 提示防範OpenClaw安全風險

開源AI代理OpenClaw近期在大陸爆紅，掀起「養龍蝦」熱潮。大陸官方近日頻頻發出風險提示，繼國家互聯網應急中心10日發布關於OpenClaw安全應用的風險提示後，大陸工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（NVDB）發布關於防範OpenClaw開源AI代理安全風險的「六要六不要」建議指，

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

在中東衝突與美伊戰爭爆發、能源供應線可能受衝擊之前，《紐約時報》10日指出，中國已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張局勢的長期戰略。過去1年儘管石油消費量持續下降，中國仍持續擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。

曾擁兩萬門市 「陸版肯德基」華萊士宣布退出資本市場

3月11日，「華萊士正式宣布退市」登上微博熱搜。有「陸版肯德基」之稱的大陸連鎖速食品牌華萊士（Wallace）宣布完成新三板摘牌，結束近十年的上市歷程，正式退出資本市場。

林毅夫：有信心大陸對全球經濟成長貢獻率 仍將保持30%左右

大陸兩會即將進入尾聲，知名經濟學家林毅夫接受官媒訪問時表示，「中國每年對世界經濟增長的貢獻率仍將保持在30%左右，這一點我們有充分信心」，並稱大陸今年經濟成長率目標設為4.5%到5%，「依然是全球主要經濟體中的佼佼者」。

OpenClaw「養龍蝦」熱潮襲 抖音、小紅書警示防詐騙與訊息泄露

開源AI代理OpenClaw（俗稱「龍蝦」）在大陸迅速走紅，抖音平台成為熱點聚集地。抖音11日指出，OpenClaw相關內容熱度持續攀升，大量用戶加入「養龍蝦」圈，但部分不法分子借機實施詐騙與惡意引流，威脅用戶財產與信息安全。平台提醒用戶提高防範意識，警惕虛假教學與非法代裝服務，以保障個人資訊與資金安全。

OpenClaw隱患多難刪除 大陸業者趁機推出付費卸載

人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅，中國官方昨天對其發布安全風險提示，導致不少中國使用者疑慮而卸載，卻無...

