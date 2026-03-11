林毅夫：有信心大陸對全球經濟成長貢獻率 仍將保持30%左右

大陸兩會即將進入尾聲，知名經濟學家林毅夫接受官媒訪問時表示，「中國每年對世界經濟增長的貢獻率仍將保持在30%左右，這一點我們有充分信心」，並稱大陸今年經濟成長率目標設為4.5%到5%，「依然是全球主要經濟體中的佼佼者」。

林毅夫現在是大陸全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長。環球時報於11日刊登對林毅夫的專訪。

他指出，近年來，全球治理體系和國際貿易秩序受到衝擊，WTO等多邊機制的作用被削弱，但全球化仍是大勢所趨，區域性合作成為彌補全球合作短板的重要路徑。原本美國是大陸最大的貿易夥伴，如今東協已取而代之，「這一變化凸顯了區域性合作的生命力」。

林毅夫提到，2008年以後，大陸每年對世界經濟增長的貢獻穩定在30%左右，「2025年這一比例可能更高」（待世界銀行6、7月份公布）。他強調，只要遵循國際貿易規則，保持與大陸的友好貿易往來，就能從大陸的發展中獲得機遇，實現共同發展。

大陸總理李強在政府工作報告中提出，今年發展主要預期目標是經濟成長率4.5%至5%，對此林毅夫說，大陸經濟發展「潛力猶存」，4.5%至5%增長目標「是實事求是的，更是可實現的」。對外媒的質疑，林毅夫表示，當前全球經濟長期低迷，發達國家自2008年全球金融危機後年均增長率大幅下滑。在這樣的外部環境下，大陸4.5%至5%的增長速度「依然是全球主要經濟體中的佼佼者」。

他強調，「中國每年對世界經濟增長的貢獻率仍將保持在30%左右，這一點我們有充分信心」。大陸作為超大經濟體，就像一艘航空母艦，只要做好自己的事，就能在複雜的國際環境中保持穩定發展，這也是2008年以來大陸持續成為全球經濟增長主要動力的原因。他認為大陸經濟規模持續增長也將重塑全球經濟格局。

對於目前內需問題，他說「現在如何進一步擴大消費？」，要讓大家敢花錢。他認為，擴大消費需雙管齊下：一方面通過增收計畫提高低收入群體收入，改善分配結構；另一方面抓住新一輪科技革命機遇，發展新興產業、賦能傳統產業，讓大家看到增長前景。