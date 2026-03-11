中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：大陸首宗反制措施
路透社引述巴拿馬媒體報導，中國遠洋海運集團已暫停在巴拿馬巴爾博亞港的營運，原因不明。業界人士認為，這是中國在巴拿馬政府強制接管這個香港長和集團旗下的港口資產後，採取的首宗反制措施。但巴拿馬媒體指出，此舉不致造成重大影響，因其80%的裝卸業務依賴馬士基集團。
巴拿馬最高法院1月底裁定，長和集團旗下公司持有的
巴爾博亞（Balboa）港和克里斯托巴（Cristobal）港
特許經營合約違憲，巴拿馬海事局隨即接管這2座位在巴拿馬運河兩端的港口，並暫時交馬士基集團（Maersk）和地中海航運（MSC）營運，後續再由巴國進行國際招標，引起中國方面強烈不滿。
新加坡聯合早報報導，與中遠海運合作的貨運代理業者已收到緊急通知，即日起停止接載所有目的地為巴爾博亞港，或是在該港中轉的貨物。已在港貨物將轉到巴拿馬運河大西洋端的曼札尼約（Manzanillo）或科隆（Colon）碼頭，在途貨櫃則需等候通知。
不願具名的業界人士透露，中遠海運暫停巴爾博亞港的營運，象徵這一港口失去了一個重要的航運客戶，此舉應與近來巴拿馬港口經營權的爭議有關。
但率先報導這項消息的巴拿馬「新聞報」（LaPrensa）指出，中遠海運的舉措不太可能對巴爾博亞港的運營造成重大影響，因為這座港口約80%的裝卸業務依賴馬士基集團。
