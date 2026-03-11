快訊

損失幾十萬…副駕駛訓練飛行操作不慎 海軍S-70C反潛直升機「意外拋棄副油箱」

他狠嗆「張文只是開始、社會沒救」揚言明天北車放炸彈 警急追身分

五月天緊急道歉！取消演唱會被轟爆 宣布「免費入場」止血

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：大陸首宗反制措施

中央社／ 台北11日電

路透社引述巴拿馬媒體報導，中國遠洋海運集團已暫停在巴拿馬巴爾博亞港的營運，原因不明。業界人士認為，這是中國在巴拿馬政府強制接管這個香港長和集團旗下的港口資產後，採取的首宗反制措施。但巴拿馬媒體指出，此舉不致造成重大影響，因其80%的裝卸業務依賴馬士基集團。

巴拿馬最高法院1月底裁定，長和集團旗下公司持有的

巴爾博亞（Balboa）港和克里斯托巴（Cristobal）港

特許經營合約違憲，巴拿馬海事局隨即接管這2座位在巴拿馬運河兩端的港口，並暫時交馬士基集團（Maersk）和地中海航運（MSC）營運，後續再由巴國進行國際招標，引起中國方面強烈不滿。

新加坡聯合早報報導，與中遠海運合作的貨運代理業者已收到緊急通知，即日起停止接載所有目的地為巴爾博亞港，或是在該港中轉的貨物。已在港貨物將轉到巴拿馬運河大西洋端的曼札尼約（Manzanillo）或科隆（Colon）碼頭，在途貨櫃則需等候通知。

不願具名的業界人士透露，中遠海運暫停巴爾博亞港的營運，象徵這一港口失去了一個重要的航運客戶，此舉應與近來巴拿馬港口經營權的爭議有關。

但率先報導這項消息的巴拿馬「新聞報」（LaPrensa）指出，中遠海運的舉措不太可能對巴爾博亞港的運營造成重大影響，因為這座港口約80%的裝卸業務依賴馬士基集團。

巴拿馬 巴拿馬運河 港口營運

延伸閱讀

陸方出招？巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

北京 川普月底訪陸 籌備工作進入最後階段

兩岸快遞／大陸不滿伊朗癱瘓荷莫茲 要求開放能源船通過

巴拿馬政府接管營運港口 長和：索償至少20億美元

相關新聞

大陸工信部發「六要六不要」指南 提示防範OpenClaw安全風險

開源AI代理OpenClaw近期在大陸爆紅，掀起「養龍蝦」熱潮。大陸官方近日頻頻發出風險提示，繼國家互聯網應急中心10日發布關於OpenClaw安全應用的風險提示後，大陸工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（NVDB）發布關於防範OpenClaw開源AI代理安全風險的「六要六不要」建議指，

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

在中東衝突與美伊戰爭爆發、能源供應線可能受衝擊之前，《紐約時報》10日指出，中國已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張局勢的長期戰略。過去1年儘管石油消費量持續下降，中國仍持續擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。

曾擁兩萬門市 「陸版肯德基」華萊士宣布退出資本市場

3月11日，「華萊士正式宣布退市」登上微博熱搜。有「陸版肯德基」之稱的大陸連鎖速食品牌華萊士（Wallace）宣布完成新三板摘牌，結束近十年的上市歷程，正式退出資本市場。

林毅夫：有信心大陸對全球經濟成長貢獻率 仍將保持30%左右

大陸兩會即將進入尾聲，知名經濟學家林毅夫接受官媒訪問時表示，「中國每年對世界經濟增長的貢獻率仍將保持在30%左右，這一點我們有充分信心」，並稱大陸今年經濟成長率目標設為4.5%到5%，「依然是全球主要經濟體中的佼佼者」。

OpenClaw「養龍蝦」熱潮襲 抖音、小紅書警示防詐騙與訊息泄露

開源AI代理OpenClaw（俗稱「龍蝦」）在大陸迅速走紅，抖音平台成為熱點聚集地。抖音11日指出，OpenClaw相關內容熱度持續攀升，大量用戶加入「養龍蝦」圈，但部分不法分子借機實施詐騙與惡意引流，威脅用戶財產與信息安全。平台提醒用戶提高防範意識，警惕虛假教學與非法代裝服務，以保障個人資訊與資金安全。

OpenClaw隱患多難刪除 大陸業者趁機推出付費卸載

人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅，中國官方昨天對其發布安全風險提示，導致不少中國使用者疑慮而卸載，卻無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。