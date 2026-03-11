騰訊將成「養蝦」大戶 馬化騰：自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦等陸續趕來

快訊

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
騰訊董事長馬化騰。（中新社）
騰訊董事長馬化騰。（中新社）

騰訊即將成為「養蝦」大戶，騰訊董事長馬化騰11日在朋友圈轉發騰訊全系列「龍蝦」矩陣產品相關內容，並介紹：自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦、企業蝦、雲桌面蝦，安全隔離蝦房、雲保安、知識庫…還有一批產品陸續趕來。

澎湃新聞報導，馬化騰在朋友圈轉發的內容，主要和騰訊近期持續在OpenClaw（龍蝦）領域進行布局有關，騰訊正持續發力完善相關產品與服務生態，目前已初步形成覆蓋個人、開發者及企業級部署的智慧體「養蝦」矩陣。

此前據外媒報導，騰訊正在為旗下微信秘密開發一款AI智慧體，計畫於今年第3季向全體用戶推出。這款智慧體將嵌入微信，以對話形式接入數百萬個小程式，可替代使用者完成叫車、外賣等涉及日常生活的任務。對此，騰訊方面並未給出回應。

在個人用戶層面，騰訊主打「零部署、開箱即用」的輕量化體驗解決方案。此次新上線的自研全場景桌面智慧體WorkBuddy，能夠完全相容OpenClaw技能包，用戶無需具備代碼基礎與環境配置經驗，即可跨軟體執行自動化任務。

同日，騰訊基於OpenClaw開源生態打造的本地AI助手QClaw也正式開啟內測，無需伺服器、無需額外配置IM工具，即可在個人電腦上一鍵部署「小龍蝦」。

騰訊9日宣布，全場景AI智慧體WorkBuddy正式上線，該產品能力與小龍蝦OpenClaw類似，完全相容「小龍蝦」的功能且更易用，安裝過程類似於普通的App安裝，無需複雜部署，可以調用國內不同的模型。

當天，騰訊系程式設計工具CodeBuddy發布致歉信稱，因流量激增出現登錄及服務不穩定問題，該故障是因為騰訊版小龍蝦WorkBuddy國內公開測試上線後，用戶訪問量遠超預期，導致核心服務暫態壓力過大。故障發生後，技術團隊已第一時間緊急擴容10倍才解除危機。

騰訊董事長馬化騰11日在朋友圈轉發騰訊全系「龍蝦」矩陣產品相關內容。（取自澎湃新聞）
騰訊董事長馬化騰11日在朋友圈轉發騰訊全系「龍蝦」矩陣產品相關內容。（取自澎湃新聞）

龍蝦 馬化騰 OpenClaw AI

