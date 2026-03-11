快訊

他狠嗆「張文只是開始、社會沒救」揚言明天北車放炸彈 警急追身分

五月天緊急道歉！取消演唱會被轟爆 宣布「免費入場」止血

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

OpenClaw隱患多難刪除 大陸業者趁機推出付費卸載

中央社／ 台北11日電
人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅。新華社
人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅。新華社

人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅，中國官方昨天對其發布安全風險提示，導致不少中國使用者疑慮而卸載，卻無法徹底刪除。中國網路隨即出現付費卸載服務，號稱能幫忙遠程卸載，但費用達人民幣199元（約新台幣920元），引起議論。

因商標狀似龍蝦、被中國網友暱稱為「龍蝦」的OpenClaw，除擁有傳統AI的對話功能，還能為用戶執行收發郵件、管理日程、預訂機票、經營社群媒體等工作，近來在中國引發下載及安裝熱潮，更被稱為「養龍蝦」，成為熱門話題。

但中國國家互聯網應急中心10日表示，OpenClaw為實現「自主執行任務」的能力而被授予較高的系統權限，但因其默認的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權，加上不當安裝和使用，已出現一些嚴重安全風險，很可能導致用戶資訊洩露。

該中心提醒，相關單位和個人用戶在部署和應用OpenClaw時要採取安全措施，包括限制OpenClaw權限過高等問題。

綜合中國科技媒體報導，為實現接管電腦的功能，OpenClaw默認獲取裝置的高級系統權限，會在系統目錄留下後門文件，手動刪除極易導致系統崩潰，甚至留下數據洩露的隱患。相較於一般軟體按下卸載鍵就能刪除，OpenClaw的設計讓普通用戶很難刪除乾淨。

根據報導，在中國官方發布上述警示後，1個位在上海的商家立即在短影音平台「小紅書」上推出「付費卸載」服務，號稱能幫忙遠程下載且「安全徹底，無殘留」，收費199元。不久，更有商家同時提供協助下載及卸載服務，安裝299元，卸載同為199元。

不少中國網友對商家推出付費卸載提出議論。其中許多人感嘆「連這種錢也能賺」；也有人說「龍蝦不好養」，怪大家衝動留了縫子（空間）給這些人鑽；也有人笑說，要是找同一個商家裝了又刪，豈不是坐等被宰498元。

小紅書 龍蝦 AI OpenClaw

延伸閱讀

大陸工信部發「六要六不要」指南 提示防範OpenClaw安全風險

陸大型銀行、政府機關傳禁OpenClaw 蘇州AI行業協會倡理性應用

「養龍蝦」白養了？小紅書公告要封禁AI托管、虛假互動帳號

陸AI代理「養龍蝦」火熱 阿里、騰訊等搶推相關應用

相關新聞

大陸工信部發「六要六不要」指南 提示防範OpenClaw安全風險

開源AI代理OpenClaw近期在大陸爆紅，掀起「養龍蝦」熱潮。大陸官方近日頻頻發出風險提示，繼國家互聯網應急中心10日發布關於OpenClaw安全應用的風險提示後，大陸工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（NVDB）發布關於防範OpenClaw開源AI代理安全風險的「六要六不要」建議指，

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

在中東衝突與美伊戰爭爆發、能源供應線可能受衝擊之前，《紐約時報》10日指出，中國已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張局勢的長期戰略。過去1年儘管石油消費量持續下降，中國仍持續擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。

曾擁兩萬門市 「陸版肯德基」華萊士宣布退出資本市場

3月11日，「華萊士正式宣布退市」登上微博熱搜。有「陸版肯德基」之稱的大陸連鎖速食品牌華萊士（Wallace）宣布完成新三板摘牌，結束近十年的上市歷程，正式退出資本市場。

OpenClaw「養龍蝦」熱潮襲 抖音、小紅書警示防詐騙與訊息泄露

開源AI代理OpenClaw（俗稱「龍蝦」）在大陸迅速走紅，抖音平台成為熱點聚集地。抖音11日指出，OpenClaw相關內容熱度持續攀升，大量用戶加入「養龍蝦」圈，但部分不法分子借機實施詐騙與惡意引流，威脅用戶財產與信息安全。平台提醒用戶提高防範意識，警惕虛假教學與非法代裝服務，以保障個人資訊與資金安全。

OpenClaw隱患多難刪除 大陸業者趁機推出付費卸載

人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅，中國官方昨天對其發布安全風險提示，導致不少中國使用者疑慮而卸載，卻無...

騰訊將成「養蝦」大戶 馬化騰：自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦等陸續趕來

騰訊即將成為「養蝦」大戶，騰訊董事長馬化騰11日在朋友圈轉發騰訊全系列「龍蝦」矩陣產品相關內容，並介紹：自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦、企業蝦、雲桌面蝦，安全隔離蝦房、雲保安、知識庫…還有一批產品陸續趕來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。