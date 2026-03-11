曾擁兩萬門市 「陸版肯德基」華萊士宣布退出資本市場

快訊

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸連鎖速食品牌華萊士結束近10年的上市歷程，正式退出資本市場。（圖／新浪新聞）

3月11日，「華萊士正式宣布退市」登上微博熱搜。有「陸版肯德基」之稱的大陸連鎖速食品牌華萊士（Wallace）宣布完成新三板摘牌，結束近十年的上市歷程，正式退出資本市場。

華萊士以「低價策略」起家，25年前在大陸速食市場迅速崛起，在以肯德基與麥當勞為主的「洋速食」市場中突圍。巔峰時期門市數量一度突破2萬家，甚至超過肯德基與麥當勞在中國大陸門市總和。但此次退市並非突然，早在今年1月9日，華萊士母公司華士食品便宣布將申請終止掛牌，並於1月22日正式停牌。

財報顯示，華士食品2025年上半年營收約人民幣46.25億元（約新台幣213億元），歸母淨利潤逾人民幣1.21億元（約新台幣5.5億元），年增35.32%。

不過，儘管獲利成長，公司營收卻首次出現負成長。若從更長時間觀察，公司營收增速也持續放緩，從2022年的24.36%降至2024年的13.31%。

回顧上市歷程，自2016年4月在新三板掛牌以來，華萊士近10年間透過資本市場融資僅約人民幣1000萬元（約新台幣4600萬元），對門市擴張與業務發展幫助有限。另一方面，上市後仍需負擔審計、財報披露等合規成本，並接受監管與投資者監督。

分析認為，當上市帶來的成本逐漸高於收益，退出新三板或許是華萊士為下一階段發展做出的現實選擇。目前，面對塔斯汀等大陸本土新興速食品牌崛起，以及自身業績增速放緩，華萊士正試圖在激烈競爭中尋找新的突圍方向。

