香港油價漲 跨境車輛改裝油缸從大陸偷運汽油轉賣

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸油價比香港便宜，不少香港駕車人士表示會「北上入油」，減輕負擔。圖為北京一座加油站。路透（第二張）
中東局勢未見緩和，國際油價持續波動。香港海關今指出，最近市場上汽油價格有明顯升幅，由於香港與大陸汽油的零售價有明顯差距，有跨境車輛利用加大或改裝的油缸，裝入價格較便宜的大陸燃油到香港，再轉到非法油站加注。

香港經濟日報報導，香港海關關長陳子達今日（11日）出席亞太區智慧海關會議後表示，留意到涉及非法燃油加注及非法油站的案件數量增加，有跨境車輛改裝或加大油缸偷運汽油到香港，再轉注到非法加油站出售。

陳子達指，留意到最近市場上汽油價格有明顯升幅，由於香港與大陸汽油的零售價有明顯差距，近日有跨境車輛，利用加大或改裝的油缸，裝入價格較便宜的大陸燃油到香港，再轉到非法油站加注。非法轉注不單牽涉逃稅，亦牽涉火災風險，對相關車輛及對周邊居民構成相當大的危機。

陳子達強調，海關會大力打擊未完稅汽油，執法絕不手軟；海關會檢取涉及非法燃油案件的車輛，並向法庭申請充公。他又說，海關有良好情報系統，前線人員會進行針對性查驗，不少走私汽油案件都是即場被海關發現，海關亦會與消防處聯合執法。

星島頭條報導，不少香港駕車人士表示會「北上入油」，減輕負擔。不過，大陸國家發改委日前也宣布上調油價，使大陸出現加油潮，例如廣州多地油站大排長龍、甚至有汽油一度售罄。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，即使大陸油價有升幅，也無阻港人北上加油，甚至會更便煩。大陸油價仍是香港的三分一，車主可能以前兩、三星期才上去一次，現在則可能變成每個禮拜都上去加油。

油價 海關 國際油價

相關新聞

「養龍蝦」白養了？小紅書公告要封禁AI托管、虛假互動帳號

3月10日，小紅書官方帳號「薯管家」發布《關於打擊AI托管運營帳號的治理公告》，指出平台嚴格禁止任何利用技術手段模擬真人、發布非真實內容或進行虛假互動的行為。公告表示，若帳號透過AI托管工具完成註冊、發布及互動，或主頁所有公開筆記均為AI托管代發，平台將直接予以封禁。

陸大型銀行、政府機關傳禁OpenClaw 蘇州AI行業協會倡理性應用

AI智能體OpenClaw在大陸爆紅，由於該系統圖示為紅色龍蝦，故訓練其應用於辦公室各項文書工作被暱稱為「養龍蝦」。目前大陸主流雲平台為其提供一鍵部署服務，多個地方政府還推出補貼措施以推動發展。不過，大陸官方開始擔憂其資安風險，繼發布風險提示後，外媒指大陸的國有企業、政府機關被要求在辦公網路環境限制使用這一工具；蘇州市人工智能行業協會則出面呼籲企業推動理性應用，不要製造焦慮、鼓吹神話。

歷年最高！美關稅政策衝擊在陸外企 受負面影響者近7成

中國大陸華南地區規模最大外資商會「華南美國商會」發布的最新報告顯示，2025年美國關稅政策對在華企業經營的衝擊明顯擴大，69%受訪企業認為受到負面影響，較2024年上升15個百分點。這是商會自2018年開始調研相關情況以來，這一指標達到的最高水平。

提升全球市場吸引力 彭博：比亞迪擬進軍F1等賽車運動

大陸電動車龍頭比亞迪在海外市場高速發展，彭博報導，比亞迪正在研究一級方程式賽車（F1）和耐力賽等賽車運動領域的選項，藉此提升在全球市場的吸引力。

經濟關係重啟 印度放寬中國直接投資限制

印度批准修訂與其接壤國家的外國直接投資（FDI）政策，放寬國家包括中國、孟加拉、巴基斯坦等與印度陸地接壤的國家，以此緩解印度的資金緊張。這項決定也被視為中印經濟關係在歷經6年摩擦後重啟。

陸方出招？巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

巴拿馬政府日前宣布，接管香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河營運的2個港口。據巴拿馬當地媒體報導，中國航運物流巨頭中遠海運，已暫停在巴拿馬運河入口處巴爾博亞港的業務。

