香港油價漲 跨境車輛改裝油缸從大陸偷運汽油轉賣

中東局勢未見緩和，國際油價持續波動。香港海關今指出，最近市場上汽油價格有明顯升幅，由於香港與大陸汽油的零售價有明顯差距，有跨境車輛利用加大或改裝的油缸，裝入價格較便宜的大陸燃油到香港，再轉到非法油站加注。

香港經濟日報報導，香港海關關長陳子達今日（11日）出席亞太區智慧海關會議後表示，留意到涉及非法燃油加注及非法油站的案件數量增加，有跨境車輛改裝或加大油缸偷運汽油到香港，再轉注到非法加油站出售。

陳子達指，留意到最近市場上汽油價格有明顯升幅，由於香港與大陸汽油的零售價有明顯差距，近日有跨境車輛，利用加大或改裝的油缸，裝入價格較便宜的大陸燃油到香港，再轉到非法油站加注。非法轉注不單牽涉逃稅，亦牽涉火災風險，對相關車輛及對周邊居民構成相當大的危機。

陳子達強調，海關會大力打擊未完稅汽油，執法絕不手軟；海關會檢取涉及非法燃油案件的車輛，並向法庭申請充公。他又說，海關有良好情報系統，前線人員會進行針對性查驗，不少走私汽油案件都是即場被海關發現，海關亦會與消防處聯合執法。

星島頭條報導，不少香港駕車人士表示會「北上入油」，減輕負擔。不過，大陸國家發改委日前也宣布上調油價，使大陸出現加油潮，例如廣州多地油站大排長龍、甚至有汽油一度售罄。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，即使大陸油價有升幅，也無阻港人北上加油，甚至會更便煩。大陸油價仍是香港的三分一，車主可能以前兩、三星期才上去一次，現在則可能變成每個禮拜都上去加油。