人民幣中間價續創3年新高 陸買家赴港購屋大增
為應對中東局勢反覆，中國人民銀行（大陸央行）擴大了人民幣中間價的波動幅度，11日中間價續創近3年新高。分析認為，市場對人民幣匯率的情緒相對偏多，短期或仍有一定升值空間。
數據顯示，人民幣中間價今天報6.8917，較昨日升65點，創近3年新高。人民幣對美元在岸報6.8700，18點，創近兩周新高；中段一度升穿6.87，高見6.8616。
信報報導，交易員指出，中東緊張局勢仍在不斷演變，不確定性較大。接下來中美將進行第六輪會談，且中國進出口數據表現良好，市場對人民幣匯率的情緒則相對偏多，短期或仍有一定升值空間。
星圖金融研究院常務副院長薛洪言指出，人民幣匯率創近三年新高，後續可能面臨技術性阻力；美元指數受地緣政治衝突和美國經濟韌性影響，仍存在不確定性。長期來看，人民幣將在合理均衡水平上基本穩定。
摩根士丹利表示，受人民幣走強、租金回報率具吸引力及房價回升推動，2026年前兩個月，大陸買家在香港購入2600個住宅單位，按年大增91%。
