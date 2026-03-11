快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

人民幣中間價續創3年新高 陸買家赴港購屋大增

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

為應對中東局勢反覆，中國人民銀行（大陸央行）擴大了人民幣中間價的波動幅度，11日中間價續創近3年新高。分析認為，市場對人民幣匯率的情緒相對偏多，短期或仍有一定升值空間。

數據顯示，人民幣中間價今天報6.8917，較昨日升65點，創近3年新高。人民幣對美元在岸報6.8700，18點，創近兩周新高；中段一度升穿6.87，高見6.8616。

信報報導，交易員指出，中東緊張局勢仍在不斷演變，不確定性較大。接下來中美將進行第六輪會談，且中國進出口數據表現良好，市場對人民幣匯率的情緒則相對偏多，短期或仍有一定升值空間。

星圖金融研究院常務副院長薛洪言指出，人民幣匯率創近三年新高，後續可能面臨技術性阻力；美元指數受地緣政治衝突和美國經濟韌性影響，仍存在不確定性。長期來看，人民幣將在合理均衡水平上基本穩定。

摩根士丹利表示，受人民幣走強、租金回報率具吸引力及房價回升推動，2026年前兩個月，大陸買家在香港購入2600個住宅單位，按年大增91%。

人民幣 地緣政治 中國人民銀行 香港

相關新聞

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

在中東衝突與美伊戰爭爆發、能源供應線可能受衝擊之前，《紐約時報》10日指出，中國已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張局勢的長期戰略。過去1年儘管石油消費量持續下降，中國仍持續擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。

曾擁兩萬門市 「陸版肯德基」華萊士宣布退出資本市場

3月11日，「華萊士正式宣布退市」登上微博熱搜。有「陸版肯德基」之稱的大陸連鎖速食品牌華萊士（Wallace）宣布完成新三板摘牌，結束近十年的上市歷程，正式退出資本市場。

香港油價漲 跨境車輛改裝油缸從大陸偷運汽油轉賣

中東局勢未見緩和，國際油價持續波動。香港海關今指出，最近市場上汽油價格有明顯升幅，由於香港與大陸汽油的零售價有明顯差距，有跨境車輛利用加大或改裝的油缸，裝入價格較便宜的大陸燃油到香港，再轉到非法油站加注。

人民幣中間價續創3年新高 陸買家赴港購屋大增

為應對中東局勢反覆，中國人民銀行（大陸央行）擴大了人民幣中間價的波動幅度，11日中間價續創近3年新高。分析認為，市場對人民幣匯率的情緒相對偏多，短期或仍有一定升值空間。

消費意願不足 大陸2月汽車銷量跌15.2％

大陸2月汽車銷量按年下降15.2％，中國汽車工業協會說明，1-2月汽車產銷受政策切換調整、需求前置釋放、春節假期錯位、消費意願不足、同期高基數等多重因素疊加影響，與去年同期相比呈現下滑。不過2月對外出口按年增長52.4%，表現相對較好。

陸大型銀行、政府機關傳禁OpenClaw 蘇州AI行業協會倡理性應用

AI智能體OpenClaw在大陸爆紅，由於該系統圖示為紅色龍蝦，故訓練其應用於辦公室各項文書工作被暱稱為「養龍蝦」。目前大陸主流雲平台為其提供一鍵部署服務，多個地方政府還推出補貼措施以推動發展。不過，大陸官方開始擔憂其資安風險，繼發布風險提示後，外媒指大陸的國有企業、政府機關被要求在辦公網路環境限制使用這一工具；蘇州市人工智能行業協會則出面呼籲企業推動理性應用，不要製造焦慮、鼓吹神話。

