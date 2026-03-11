人民幣中間價續創3年新高 陸買家赴港購屋大增

AI智能體OpenClaw在大陸爆紅，由於該系統圖示為紅色龍蝦，故訓練其應用於辦公室各項文書工作被暱稱為「養龍蝦」。目前大陸主流雲平台為其提供一鍵部署服務，多個地方政府還推出補貼措施以推動發展。不過，大陸官方開始擔憂其資安風險，繼發布風險提示後，外媒指大陸的國有企業、政府機關被要求在辦公網路環境限制使用這一工具；蘇州市人工智能行業協會則出面呼籲企業推動理性應用，不要製造焦慮、鼓吹神話。

2026-03-11 14:16