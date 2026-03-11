快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

美媒：中國長期發展電動車儲備原油 扛住能源危機

中央社／ 台北11日電

美以攻擊伊朗，荷莫茲海峽通行受阻，對全球最大石油進口國中國的衝擊受到關注。美媒認為，中共總書記習近平把大力發展電動車、加強與俄羅斯能源合作、加大石油儲備作為核心戰略，讓中國目前扛住了衝擊，但不代表就能安枕無憂。因為時間越久，深陷經濟困境的中國所付出的代價就越大。

華爾街日報報導，讓中國免受能源衝擊一直是習近平的優先事項。他的核心戰略包括推廣電動車以取代燃油車、加大中國國內原油開採力度、與俄羅斯不斷深化能源夥伴關係以降低對中東依賴，以及積累大規模石油儲備。估計中國的石油儲備可能超過12億桶，足以滿足約100天甚至更久的需求。

中東戰事引發的全球能源市場動盪，是中國長期以來持續防範的一種緊急狀況。由於擔心石油供應立被切斷而重創本國經濟，中國政府在習近平的戰略下，一直不惜重金減少進口需求，同時建立大規模儲備，並推動能源來源多元化。而伊朗戰事使中國的擔憂成為現實。

報導指出，到目前為止，中國扛住了美以攻擊伊朗所帶來的能源風暴。研究中國能源體系的牛津能源研究所（Oxford Institute for Energy Studies）研究員梅丹（Michal Meidan）認為，中國的策略確實帶給本身「巨大的緩衝」。

報導提到，按數量計算，中國是全球最大的石油進口國，但與日本、韓國等其他國家相比，中國對荷莫茲海峽的能源依賴程度其實較低。

中國10日公布的海關數據顯示，2026年1、2月中國原油進口量年增近16%。這代表伊朗戰事爆發前，中國便持續建立原油庫存。

除中東外，伊朗戰事可能使俄羅斯成為中國更大的能源供應國，像是中俄討論許久的「西伯利亞力量2號」天然氣管線。先前中方擔憂的是，這條管線恐會為中國帶來過度依賴俄羅斯能源的風險。

但分析人士表示，如果中東局勢持續不穩，與確保獲得所需全部天然氣相較，對依賴俄羅斯能源的擔憂就可能會退居次要位置。

儘管如此，報導仍認為，這並不意味著中國政府面對能源供應受阻能安枕無憂。衝突持續時間越長，荷莫茲海峽的航運中斷越久，已陷入經濟困境的中國所付出的代價就越大。短期內，包括化工產業在內的中國企業，可能會因液化天然氣短缺而承壓。

國際能源署也預測，雖然中國的石油需求將在未來幾年內達到高峰，但其石油消費量近10年內更可能進入平穩期而非驟降。這代表在可預見的未來，中國將繼續面臨中東的能源供應風險。

能源 石油 俄羅斯

延伸閱讀

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

法國外貿銀行經濟學家：伊朗動盪可能阻礙中國攻台

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

分析：中國能源自給率達84.4% 可降低中東局勢衝擊

相關新聞

美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

在中東衝突與美伊戰爭爆發、能源供應線可能受衝擊之前，《紐約時報》10日指出，中國已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張局勢的長期戰略。過去1年儘管石油消費量持續下降，中國仍持續擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。

曾擁兩萬門市 陸版肯德基華萊士宣布退出資本市場

3月11日，「華萊士正式宣布退市」登上微博熱搜。有「陸版肯德基」之稱的大陸連鎖速食品牌華萊士（Wallace）宣布完成新三板摘牌，結束近十年的上市歷程，正式退出資本市場。

香港油價漲 跨境車輛改裝油缸從大陸偷運汽油轉賣

中東局勢未見緩和，國際油價持續波動。香港海關今指出，最近市場上汽油價格有明顯升幅，由於香港與大陸汽油的零售價有明顯差距，有跨境車輛利用加大或改裝的油缸，裝入價格較便宜的大陸燃油到香港，再轉到非法油站加注。

人民幣中間價續創3年新高 陸買家赴港購屋大增

為應對中東局勢反覆，中國人民銀行（大陸央行）擴大了人民幣中間價的波動幅度，11日中間價續創近3年新高。分析認為，市場對人民幣匯率的情緒相對偏多，短期或仍有一定升值空間。

消費意願不足 大陸2月汽車銷量跌15.2％

大陸2月汽車銷量按年下降15.2％，中國汽車工業協會說明，1-2月汽車產銷受政策切換調整、需求前置釋放、春節假期錯位、消費意願不足、同期高基數等多重因素疊加影響，與去年同期相比呈現下滑。不過2月對外出口按年增長52.4%，表現相對較好。

陸大型銀行、政府機關傳禁OpenClaw 蘇州AI行業協會倡理性應用

AI智能體OpenClaw在大陸爆紅，由於該系統圖示為紅色龍蝦，故訓練其應用於辦公室各項文書工作被暱稱為「養龍蝦」。目前大陸主流雲平台為其提供一鍵部署服務，多個地方政府還推出補貼措施以推動發展。不過，大陸官方開始擔憂其資安風險，繼發布風險提示後，外媒指大陸的國有企業、政府機關被要求在辦公網路環境限制使用這一工具；蘇州市人工智能行業協會則出面呼籲企業推動理性應用，不要製造焦慮、鼓吹神話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。