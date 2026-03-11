美媒：中國長期發展電動車儲備原油 扛住能源危機

美以攻擊伊朗，荷莫茲海峽通行受阻，對全球最大石油進口國中國的衝擊受到關注。美媒認為，中共總書記習近平把大力發展電動車、加強與俄羅斯能源合作、加大石油儲備作為核心戰略，讓中國目前扛住了衝擊，但不代表就能安枕無憂。因為時間越久，深陷經濟困境的中國所付出的代價就越大。

華爾街日報報導，讓中國免受能源衝擊一直是習近平的優先事項。他的核心戰略包括推廣電動車以取代燃油車、加大中國國內原油開採力度、與俄羅斯不斷深化能源夥伴關係以降低對中東依賴，以及積累大規模石油儲備。估計中國的石油儲備可能超過12億桶，足以滿足約100天甚至更久的需求。

中東戰事引發的全球能源市場動盪，是中國長期以來持續防範的一種緊急狀況。由於擔心石油供應立被切斷而重創本國經濟，中國政府在習近平的戰略下，一直不惜重金減少進口需求，同時建立大規模儲備，並推動能源來源多元化。而伊朗戰事使中國的擔憂成為現實。

報導指出，到目前為止，中國扛住了美以攻擊伊朗所帶來的能源風暴。研究中國能源體系的牛津能源研究所（Oxford Institute for Energy Studies）研究員梅丹（Michal Meidan）認為，中國的策略確實帶給本身「巨大的緩衝」。

報導提到，按數量計算，中國是全球最大的石油進口國，但與日本、韓國等其他國家相比，中國對荷莫茲海峽的能源依賴程度其實較低。

中國10日公布的海關數據顯示，2026年1、2月中國原油進口量年增近16%。這代表伊朗戰事爆發前，中國便持續建立原油庫存。

除中東外，伊朗戰事可能使俄羅斯成為中國更大的能源供應國，像是中俄討論許久的「西伯利亞力量2號」天然氣管線。先前中方擔憂的是，這條管線恐會為中國帶來過度依賴俄羅斯能源的風險。

但分析人士表示，如果中東局勢持續不穩，與確保獲得所需全部天然氣相較，對依賴俄羅斯能源的擔憂就可能會退居次要位置。

儘管如此，報導仍認為，這並不意味著中國政府面對能源供應受阻能安枕無憂。衝突持續時間越長，荷莫茲海峽的航運中斷越久，已陷入經濟困境的中國所付出的代價就越大。短期內，包括化工產業在內的中國企業，可能會因液化天然氣短缺而承壓。

國際能源署也預測，雖然中國的石油需求將在未來幾年內達到高峰，但其石油消費量近10年內更可能進入平穩期而非驟降。這代表在可預見的未來，中國將繼續面臨中東的能源供應風險。