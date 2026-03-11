消費意願不足 大陸2月汽車銷量跌15.2％

大陸2月汽車銷量按年下降15.2％，中國汽車工業協會說明，1-2月汽車產銷受政策切換調整、需求前置釋放、春節假期錯位、消費意願不足、同期高基數等多重因素疊加影響，與去年同期相比呈現下滑。不過2月對外出口按年增長52.4%，表現相對較好。

最新數據顯示，今年2月，大陸汽車產銷分別完成167.2萬輛和180.5萬輛，按月下降31.7%和23.1%，按年分別下降20.5%和15.2％。今年1-2月，汽車產銷分別完成412.2萬輛和415.2萬輛，按年分別下降9.5%和8.8%。

2月，在陸銷量113.3萬輛，按月下降32%，按年下降32.9%；1-2月，在陸銷量279.9萬輛，按年下降23.1%。

2月，乘用車產銷分別完成140萬輛和153.6萬輛，按月分別下降32.1%和22.7%，按年分別下降21.6%和15.4％。1-2月，乘用車產銷分別完成346.2萬輛和352.4萬輛，按年分別下降12%和10.7%。

2月，汽車出口67.2萬輛，按月下降1.4%，按年增長52.4%。1-2月，汽車出口135.2萬輛，按年增長48.4%。

2月，中國品牌乘用車銷量107.8萬輛，按年下降15.9%；銷量佔70.2%，較去年同期下降0.4%。1-2月，中國品牌乘用車銷量240.9萬輛，按年下降12.1%；銷量佔有率68.3%，較去年同期下降1.1%。

中國汽車工業協會分析，今年春節在2月中下旬，且假期有所延長，2月有效工作日僅16天，企業生產經營受到一定影響，市場活躍度總體有所下降。從1-2月行業運行情況看，汽車產銷受政策切換調整、需求前置釋放、春節假期錯位、消費意願不足、同期高基數等多重因素疊加影響，與去年同期相比呈現下滑。