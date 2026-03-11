美伊衝突前…大陸提前囤油 學者分析：戰略儲備足撐半年

在中東衝突與美伊戰爭爆發、能源供應線可能受衝擊之前，《紐約時報》10日指出，中國已加大石油採購力度，作為應對地緣政治緊張局勢的長期戰略。過去1年儘管石油消費量持續下降，中國仍持續擴充戰略石油儲備，如今這些儲備預計將派上用場。

另外，中國海關總署10日公布數據顯示，中國大陸今年前2個月進口9,693萬噸原油，同比增長15.8%。作為全球原油進口大國，其石油對外依存度長期維持在70%以上，去年原油進口總量5.78億噸，同比增長4.4%，主要來源地為俄羅斯（17.4%）、沙烏地阿拉伯（14%）與伊拉克（11.2%）。

哥倫比亞大學全球能源政策中心高級研究學者唐斯（Erica Downs）研判，中國目前戰略儲備約有14億桶原油（約1.9億噸），即使中東原油供應完全中斷，也足以維持約6個月的供應。

據星媒聯合早報，新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍分析，即使中東原油供應完全中斷，中國戰略儲備仍足以支撐半年至一年，短期內不會面臨斷油危機。他表示，國際油價的劇烈波動主要源於金融市場炒作，若荷莫茲海峽通行受阻，對實體經濟的影響預計有限，至少在幾個月內不會出現斷油情況。

諮詢機構Trivium China能源分析師里斯（Cosimo Ries）也表示，「石油儲備工作已經進行了一段時間，中國監管部門此前就在為川普政府可能引發的地緣政治緊張做準備」，並認為「事後看來，這是相當明智的戰略舉措」。

目前美伊衝突已持續超過1星期，儘管伊朗否認已全面封鎖承載全球約1/5原油運輸的關鍵通道荷莫茲海峽，但航運不確定性仍引發國際油價劇烈波動，9日一度接近每桶120美元（約新台幣3,800元）。不過隨著七國集團（G7）傳出可能聯合釋放石油儲備，以及美國總統川普暗示伊朗戰爭可能很快結束，油價隔天回落至每桶90美元（約新台幣2,800元）。

紐時分析，川普政府已對中國兩大石油來源委內瑞拉、伊朗發起打擊，兩國政權更迭，使中國此前與2國達成購買受美國制裁石油的大筆協議蒙上陰影。川普曾表示，美國將接管委內瑞拉石油工業，伊朗則約占中國大陸石油進口量的13%，川普政府針對伊朗的具體計畫仍不明確。

紐時引述市場研究公司Kpler高級原油分析師徐沐雨（音譯，Xu Muyu）表示，中國政府當前的優先事項是確保燃油供應穩定，並可能採取相關措施。過去1年中國持續增加石油進口以充實戰略儲備，目前規模約為12億桶，相當於約115天的海運原油進口量。

報導分析，此舉很大程度出於戰略考量，今年印度在與美國談判貿易協議期間縮減俄羅斯石油採購，該協議要求印度替換俄羅斯石油供應，中國則大幅增加對俄石油購買。