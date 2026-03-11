陸大型銀行、政府機關傳禁OpenClaw 蘇州AI行業協會倡理性應用

AI智能體OpenClaw在大陸爆紅，由於該系統圖示為紅色龍蝦，故訓練其應用於辦公室各項文書工作被暱稱為「養龍蝦」。目前大陸主流雲平台為其提供一鍵部署服務，多個地方政府還推出補貼措施以推動發展。不過，大陸官方開始擔憂其資安風險，繼發布風險提示後，外媒指大陸的國有企業、政府機關被要求在辦公網路環境限制使用這一工具；蘇州市人工智能行業協會則出面呼籲企業推動理性應用，不要製造焦慮、鼓吹神話。

彭博引述知情人士報導，大型銀行在內的國企和政府機關已收到通知，出於安全風險擔憂，限制在辦公電腦設備和環境部署OpenClaw。部分知情人士稱，已經安裝相關程式者須立即停用，並安排刪除，或上報進行安全核查。

有知情人士表示，大型國有銀行和一些政府部門完全禁止員工在辦公電腦，以及使用公司網路的個人手機上安裝這一工具；軍隊家屬也受到相關限制，但也有部分機構仍允許經報備批准後安裝OpenClaw。

大陸「國家互聯網應急中心」10日指出，OpenClaw為實現自主執行任務的能力，被授予較高系統權限，但是其默認的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權。這也反映大陸政府在鼓勵AI發展的同時，正試圖控制隨之而來的風險。

包括字節、百度等大陸科技大廠，都紛紛推出類似的OpenClaw雲端伺服器部署方案。大陸大模型企業也正希望能藉助OpenClaw的熱度來推廣自家產品。

另外，大陸蘇州市人工智能行業協會聯合相關企事業單位，向全市OpenClaw開發者、應用企業、創業者和相關機構發出倡議，推動理性應用OpenClaw，稱目前存在「過度炒作、盲目跟風」現象，容易誤導資源錯配、偏離發展本源，呼籲理性引導預期，客觀展示技術能力與侷限，「不製造焦慮、不鼓吹神話」。