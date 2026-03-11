快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

陸大型銀行、政府機關傳禁OpenClaw 蘇州AI行業協會倡理性應用

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
開源AI智慧體「OpenClaw」因其圖示為卡通龍蝦，被大陸用戶暱稱為「養龍蝦」。圖／取自央視新聞
開源AI智慧體「OpenClaw」因其圖示為卡通龍蝦，被大陸用戶暱稱為「養龍蝦」。圖／取自央視新聞

AI智能體OpenClaw在大陸爆紅，由於該系統圖示為紅色龍蝦，故訓練其應用於辦公室各項文書工作被暱稱為「養龍蝦」。目前大陸主流雲平台為其提供一鍵部署服務，多個地方政府還推出補貼措施以推動發展。不過，大陸官方開始擔憂其資安風險，繼發布風險提示後，外媒指大陸的國有企業、政府機關被要求在辦公網路環境限制使用這一工具；蘇州市人工智能行業協會則出面呼籲企業推動理性應用，不要製造焦慮、鼓吹神話。

彭博引述知情人士報導，大型銀行在內的國企和政府機關已收到通知，出於安全風險擔憂，限制在辦公電腦設備和環境部署OpenClaw。部分知情人士稱，已經安裝相關程式者須立即停用，並安排刪除，或上報進行安全核查。

有知情人士表示，大型國有銀行和一些政府部門完全禁止員工在辦公電腦，以及使用公司網路的個人手機上安裝這一工具；軍隊家屬也受到相關限制，但也有部分機構仍允許經報備批准後安裝OpenClaw。

大陸「國家互聯網應急中心」10日指出，OpenClaw為實現自主執行任務的能力，被授予較高系統權限，但是其默認的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權。這也反映大陸政府在鼓勵AI發展的同時，正試圖控制隨之而來的風險。

包括字節、百度等大陸科技大廠，都紛紛推出類似的OpenClaw雲端伺服器部署方案。大陸大模型企業也正希望能藉助OpenClaw的熱度來推廣自家產品。

另外，大陸蘇州市人工智能行業協會聯合相關企事業單位，向全市OpenClaw開發者、應用企業、創業者和相關機構發出倡議，推動理性應用OpenClaw，稱目前存在「過度炒作、盲目跟風」現象，容易誤導資源錯配、偏離發展本源，呼籲理性引導預期，客觀展示技術能力與侷限，「不製造焦慮、不鼓吹神話」。

彭博 地方政府 大陸

延伸閱讀

「養龍蝦」白養了？小紅書公告要封禁AI托管、虛假互動帳號

AI浪潮改變就業結構？陸中科院專家指「4職業」面臨較高取代風險

陸AI代理「養龍蝦」火熱 阿里、騰訊等搶推相關應用

影／AI養「龍蝦」熱潮背後有隱憂 OpenClaw恐引發資安風險

相關新聞

「養龍蝦」白養了？小紅書公告要封禁AI托管、虛假互動帳號

3月10日，小紅書官方帳號「薯管家」發布《關於打擊AI托管運營帳號的治理公告》，指出平台嚴格禁止任何利用技術手段模擬真人、發布非真實內容或進行虛假互動的行為。公告表示，若帳號透過AI托管工具完成註冊、發布及互動，或主頁所有公開筆記均為AI托管代發，平台將直接予以封禁。

陸大型銀行、政府機關傳禁OpenClaw 蘇州AI行業協會倡理性應用

AI智能體OpenClaw在大陸爆紅，由於該系統圖示為紅色龍蝦，故訓練其應用於辦公室各項文書工作被暱稱為「養龍蝦」。目前大陸主流雲平台為其提供一鍵部署服務，多個地方政府還推出補貼措施以推動發展。不過，大陸官方開始擔憂其資安風險，繼發布風險提示後，外媒指大陸的國有企業、政府機關被要求在辦公網路環境限制使用這一工具；蘇州市人工智能行業協會則出面呼籲企業推動理性應用，不要製造焦慮、鼓吹神話。

歷年最高！美關稅政策衝擊在陸外企 受負面影響者近7成

中國大陸華南地區規模最大外資商會「華南美國商會」發布的最新報告顯示，2025年美國關稅政策對在華企業經營的衝擊明顯擴大，69%受訪企業認為受到負面影響，較2024年上升15個百分點。這是商會自2018年開始調研相關情況以來，這一指標達到的最高水平。

提升全球市場吸引力 彭博：比亞迪擬進軍F1等賽車運動

大陸電動車龍頭比亞迪在海外市場高速發展，彭博報導，比亞迪正在研究一級方程式賽車（F1）和耐力賽等賽車運動領域的選項，藉此提升在全球市場的吸引力。

經濟關係重啟 印度放寬中國直接投資限制

印度批准修訂與其接壤國家的外國直接投資（FDI）政策，放寬國家包括中國、孟加拉、巴基斯坦等與印度陸地接壤的國家，以此緩解印度的資金緊張。這項決定也被視為中印經濟關係在歷經6年摩擦後重啟。

陸方出招？巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

巴拿馬政府日前宣布，接管香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河營運的2個港口。據巴拿馬當地媒體報導，中國航運物流巨頭中遠海運，已暫停在巴拿馬運河入口處巴爾博亞港的業務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。