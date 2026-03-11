快訊

歷年最高！美關稅政策衝擊在陸外企 受負面影響者近7成

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2025年10月30日，美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平在南韓釜山會晤。 （美聯社）
中國大陸華南地區規模最大外資商會「華南美國商會」發布的最新報告顯示，2025年美國關稅政策對在華企業經營的衝擊明顯擴大，69%受訪企業認為受到負面影響，較2024年上升15個百分點。這是商會自2018年開始調研相關情況以來，這一指標達到的最高水平。

華南美國商會連續22年發布《華南地區經濟情況特別報告》，長期追蹤外資企業在中國的經營環境、投資計劃以及中美經貿關係對企業經營的影響。此次調查於去年10月14日至12月30日進行，共回收426份有效問卷。受訪企業中有七成以上企業在華經營時間超過十年，代表了一批在中國經營較為成熟的跨國企業的看法。

報告顯示，45%受訪企業將中國列為其全球首要投資目的地，按年上升6%。2025年，37%受訪企業表示，其全球營收中超過60%來自中國。這一結論或與企業樣本有關，77%受訪企業以服務中國市場為主要定位，23%的受訪企業以出口導向性製造為主業。

報告還顯示，企業對中美關係前景的看法有所改善，39%的受訪企業對雙邊關係持樂觀態度，較2024年上升14個百分點。

財新網報導，華南美國商會會長賽亞丁（Harley Seyedin）表示，雖然中美貿易緊張局勢仍持續，但幾乎所有受訪企業都表示將持續深耕中國市場。中國依然是極具吸引力的投資目的地，沒有任何一家企業表示將完全撤出中國市場。

據大陸海關總署統計，2025年，中國對美出口額為4,201億美元，同比下降20.0%；進口額為1,397億美元，同比下降14.6%。

賽亞丁認為，中美貿易規模收縮，反映的是供應鏈重新布局，而非美國市場需求萎縮。越來越多中國中間產品先運往越南、墨西哥等第三方樞紐進行最終組裝，再進入美國市場，在統計層面掩蓋了中美兩大經濟體之間的相互依存關係。

報告認為，中美貿易摩擦正在推動企業調整全球供應鏈布局，但總體來看，多數企業仍計劃繼續在中國經營。調查顯示，75%的受訪企業表示將在2026年繼續在華再投資，預計未來3到5年的在華利潤再投資預算將達到137.9億美元。

賽亞丁解讀，美國企業傳遞的訊息十分明確，他們致力於長期扎根中國。隨著「中國+1」戰略推進，一些企業正從「在中國，為中國」逐漸轉向「在中國，為全球」，依託中國的供應鏈體系服務全球南方市場。他並強調，美國和中國經濟緊密相連。儘管雙方還存在分歧，但兩國之間的商業聯繫是實質性的，且互惠互利。

