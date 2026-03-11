快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

「養龍蝦」白養了？小紅書公告要封禁AI托管、虛假互動帳號

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
3月10日，小紅書官方帳號「薯管家」發布《關於打擊AI托管運營帳號的治理公告》，指出平台嚴格禁止任何利用技術手段模擬真人、發布非真實內容或進行虛假互動的行為。（圖／截自小紅書）

3月10日，小紅書官方帳號「薯管家」發布《關於打擊AI托管運營帳號的治理公告》，指出平台嚴格禁止任何利用技術手段模擬真人、發布非真實內容或進行虛假互動的行為。公告表示，若帳號透過AI托管工具完成註冊、發布及互動，或主頁所有公開筆記均為AI托管代發，平台將直接予以封禁。

隨著大陸掀起暱稱「龍蝦」的OpenClaw（一款AI助理程式，可訓練其自動處理各項文書工作）熱潮，字節跳動、騰訊與阿里巴巴等科技企業也紛紛跟進相關技術。有網路教學甚至宣稱，經營小紅書是「龍蝦」最擅長的任務之一。

據陸媒報導，只需透過類似聊天的自然語言指令、並完成簡單設定，「龍蝦」即可自動完成經營小紅書帳號內容的整個流程，包括生成標題、撰寫文字、選擇配圖、發布貼文，甚至自動留言互動；也有說法指出，一般人只要利用OpenClaw托管自媒體帳號，就能快速「起號」並增加粉絲，透過AI批量生產內容，獲取流量變現。

小紅書同時呼籲用戶，在創作過程中合理使用AI工具，仍應由真人分享真實經歷與感受，共同維護社群內容的真實性。

公告發布後，不少網友在留言區表示，「終於出手了」、「最近老是有機器人來評論」，也有人直指，「現在很火的龍蝦就是在幹這件事」。

騰訊 小紅書 龍蝦

歷年最高！美關稅政策衝擊在陸外企 受負面影響者近7成

中國大陸華南地區規模最大外資商會「華南美國商會」發布的最新報告顯示，2025年美國關稅政策對在華企業經營的衝擊明顯擴大，69%受訪企業認為受到負面影響，較2024年上升15個百分點。這是商會自2018年開始調研相關情況以來，這一指標達到的最高水平。

提升全球市場吸引力 彭博：比亞迪擬進軍F1等賽車運動

大陸電動車龍頭比亞迪在海外市場高速發展，彭博報導，比亞迪正在研究一級方程式賽車（F1）和耐力賽等賽車運動領域的選項，藉此提升在全球市場的吸引力。

經濟關係重啟 印度放寬中國直接投資限制

印度批准修訂與其接壤國家的外國直接投資（FDI）政策，放寬國家包括中國、孟加拉、巴基斯坦等與印度陸地接壤的國家，以此緩解印度的資金緊張。這項決定也被視為中印經濟關係在歷經6年摩擦後重啟。

陸方出招？巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

巴拿馬政府日前宣布，接管香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河營運的2個港口。據巴拿馬當地媒體報導，中國航運物流巨頭中遠海運，已暫停在巴拿馬運河入口處巴爾博亞港的業務。

AI浪潮改變就業結構？陸中科院專家指「4職業」面臨較高取代風險

大陸近日有AI「龍蝦」（訓練OpenClaw系統，讓其自動執行各項辦公室任務）熱潮，引發「機械取代人工勞力」的憂慮，大陸全國人大代表、中國科學院科技戰略諮詢研究院院長潘教峰接受港媒《星島》採訪指出，電腦程式設計師、會計、法律助理、文字編輯等4項職業，面臨較高取代風險。

