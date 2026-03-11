快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬2個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。（新華社資料照）
巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬2個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。（新華社資料照）

巴拿馬政府日前宣布，接管香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河營運的2個港口。據巴拿馬當地媒體報導，中國航運物流巨頭中遠海運，已暫停在巴拿馬運河入口處巴爾博亞港的業務。

路透引述巴拿馬當地報紙《新聞報》（La Prensa）報導，在1份中遠海運給客戶的通知中，該公司表示，空貨櫃必須歸還至位於科隆省的港口（Manzanillo International Terminal或Colon Container Terminal）。

中遠海運並未說明暫停業務的原因，也未說明該措施是暫時性還是永久性的。

中遠海運在全球設立1,600多家分支機構，全球航線覆蓋160多個國家和地區1,500多個港口，全球投資碼頭58個。去年，長和集團擬對外出售全球43個港口，然而中國政府提出要讓中遠海運在巴拿馬港口交易中取得控股權，否則不排除阻止交易過關，而導致交易陷入僵局。

巴拿馬總統穆里諾上月23日宣布，位於巴拿馬運河太平洋端的巴爾博亞港、及大西洋端的克里斯托巴港，管理和營運轉交給國家海事管理局。長和旗下的巴拿馬港口公司已經營這2座港口20多年，但巴拿馬最高法院1月判決這些港口合約違憲。

據臨時管理，馬士基旗下的APM碼頭公司將暫時營運巴爾博亞港，地中海航運旗下的碼頭投資公司將營運克里斯托巴港，最長18個月。

此外，大陸交通運輸部日前公告，就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人，但並未提供相關約談內容。

巴拿馬運河 巴拿馬 路透

相關新聞

經濟關係重啟 印度放寬中國直接投資限制

印度批准修訂與其接壤國家的外國直接投資（FDI）政策，放寬國家包括中國、孟加拉、巴基斯坦等與印度陸地接壤的國家，以此緩解印度的資金緊張。這項決定也被視為中印經濟關係在歷經6年摩擦後重啟。

陸方出招？巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

巴拿馬政府日前宣布，接管香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河營運的2個港口。據巴拿馬當地媒體報導，中國航運物流巨頭中遠海運，已暫停在巴拿馬運河入口處巴爾博亞港的業務。

AI浪潮改變就業結構？陸中科院專家指「4職業」面臨較高取代風險

大陸近日有AI「龍蝦」（訓練OpenClaw系統，讓其自動執行各項辦公室任務）熱潮，引發「機械取代人工勞力」的憂慮，大陸全國人大代表、中國科學院科技戰略諮詢研究院院長潘教峰接受港媒《星島》採訪指出，電腦程式設計師、會計、法律助理、文字編輯等4項職業，面臨較高取代風險。

AI需求帶動 大陸前二月進出口貿易1.09兆美元 年增21%

受強勁電子產品需求推動，大陸今年1-2月進出口年增率超過兩成，遠勝外界預期。分析師指出，未來幾個月大陸出口增速可能會進一步走強，3月數據或將顯示生產商加緊向美國出貨，以利用最高法院的關稅緩衝期。

寧德去年每天賺9億元 淨利達3,249億元 年增42%創新高

大陸動力電池巨頭寧德時代發布2025年度財報，全年營收人民幣4,237億元（約新台幣1.9兆元），年增17%；淨利人民幣722億元（約新台幣3,249億元），年增42%。

學者：供應鏈洗牌 演變成「中國＋1+1」

台灣曾經是「中國+1」的受惠者，但隨著兩岸局勢緊張、全球供應鏈調整，跨國企業又開始尋找台灣之外的避險基地。學者認為，儘管美中關稅戰暫歇，但全球供應連鏈仍持續盤整中，尤其從原先的「中國+1」（僅將部分產線移出中國），演變成「中國＋1+1」（進一步將生產基地分散至第二個國家）。

