AI浪潮改變就業結構？陸中科院專家指「4職業」面臨較高取代風險

大陸近日有AI「龍蝦」（訓練OpenClaw系統，讓其自動執行各項辦公室任務）熱潮，引發「機械取代人工勞力」的憂慮，大陸全國人大代表、中國科學院科技戰略諮詢研究院院長潘教峰接受港媒《星島》採訪指出，電腦程式設計師、會計、法律助理、文字編輯等4項職業，面臨較高取代風險。

星島頭條11日報導指，潘教峰表示，AI或會造成「就業極化」的趨勢，可能改變就業體系，未來「高度標準化」職位可能明顯減少，但創造力、複雜問題解決能力，以及跨學科整合能力的人才需求將不斷上升。

潘教峰指，一些任務可以被自動化系統完成，例如文本生成、數據處理、圖像識別等，當這些具有規則清晰、重複性較強的工作被自動化後，對人類勞動的需求就會減少。但技術進步也會不斷創造新的任務，例如AI系統開發、數據治理等。

他指，人工智慧帶來的變化，主要表現為職業任務重構、部分職業規模縮減，以及新職業出現。多數職業並不會完全消失，但工作方式會改變。如醫療、法律和軟體開發等領域，AI可以承擔大量基礎性工作，但最終判斷仍需專業人員完成，不過，一些「高度標準化」職位或將明顯減少。

潘教峰舉例，高盛研究部發布《人工智慧將如何影響全球勞動力》認為，電腦程式設計師、會計與審計人員、法律與行政助理、客戶服務代表、電話推銷員、校對與文字編輯等職業，面臨較高的替代風險。同時也會出現新職業類型，如AI工程師、AI產品經理，以及AI治理和安全專家等。

他指人工智慧或造成「就業極化」趨勢，即高技能、低技能服務職位均增加，而中等技能職位卻相對減少。特別是未來，對具備創造力、複雜問題解決能力，以及跨學科整合能力的人才需求，將不斷上升。

另外他稱，隨著社會需求變化，醫療、教育、養老以及文化服務等領域的就業機會可能進一步擴大，因為這些行業高度依賴人與人之間的互動。