快訊

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

聽新聞
0:00 / 0:00

AI浪潮改變就業結構？陸中科院專家指「4職業」面臨較高取代風險

聯合報／ 大陸中心／即時報導
今年2月26日，大陸湖北襄陽樊城區「春風行動」暨「就業援助季」招聘會現場，求職者諮詢徵才資訊。（新華社）
今年2月26日，大陸湖北襄陽樊城區「春風行動」暨「就業援助季」招聘會現場，求職者諮詢徵才資訊。（新華社）

大陸近日有AI「龍蝦」（訓練OpenClaw系統，讓其自動執行各項辦公室任務）熱潮，引發「機械取代人工勞力」的憂慮，大陸全國人大代表、中國科學院科技戰略諮詢研究院院長潘教峰接受港媒《星島》採訪指出，電腦程式設計師、會計、法律助理、文字編輯等4項職業，面臨較高取代風險

星島頭條11日報導指，潘教峰表示，AI或會造成「就業極化」的趨勢，可能改變就業體系，未來「高度標準化」職位可能明顯減少，但創造力、複雜問題解決能力，以及跨學科整合能力的人才需求將不斷上升。

潘教峰指，一些任務可以被自動化系統完成，例如文本生成、數據處理、圖像識別等，當這些具有規則清晰、重複性較強的工作被自動化後，對人類勞動的需求就會減少。但技術進步也會不斷創造新的任務，例如AI系統開發、數據治理等。

他指，人工智慧帶來的變化，主要表現為職業任務重構、部分職業規模縮減，以及新職業出現。多數職業並不會完全消失，但工作方式會改變。如醫療、法律和軟體開發等領域，AI可以承擔大量基礎性工作，但最終判斷仍需專業人員完成，不過，一些「高度標準化」職位或將明顯減少。

潘教峰舉例，高盛研究部發布《人工智慧將如何影響全球勞動力》認為，電腦程式設計師、會計與審計人員、法律與行政助理、客戶服務代表、電話推銷員、校對與文字編輯等職業，面臨較高的替代風險。同時也會出現新職業類型，如AI工程師、AI產品經理，以及AI治理和安全專家等。

他指人工智慧或造成「就業極化」趨勢，即高技能、低技能服務職位均增加，而中等技能職位卻相對減少。特別是未來，對具備創造力、複雜問題解決能力，以及跨學科整合能力的人才需求，將不斷上升。

另外他稱，隨著社會需求變化，醫療、教育、養老以及文化服務等領域的就業機會可能進一步擴大，因為這些行業高度依賴人與人之間的互動。

設計師 職位 風險

延伸閱讀

陸AI代理「養龍蝦」火熱 阿里、騰訊等搶推相關應用

機器人大戰／簡立峰：AI應用 美主大腦、陸硬體強

影／AI養「龍蝦」熱潮背後有隱憂 OpenClaw恐引發資安風險

AI降低技術門檻 但沒有降創意的重要

相關新聞

陸方出招？巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

巴拿馬政府日前宣布，接管香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河營運的2個港口。據巴拿馬當地媒體報導，中國航運物流巨頭中遠海運，已暫停在巴拿馬運河入口處巴爾博亞港的業務。

AI浪潮改變就業結構？陸中科院專家指「4職業」面臨較高取代風險

大陸近日有AI「龍蝦」（訓練OpenClaw系統，讓其自動執行各項辦公室任務）熱潮，引發「機械取代人工勞力」的憂慮，大陸全國人大代表、中國科學院科技戰略諮詢研究院院長潘教峰接受港媒《星島》採訪指出，電腦程式設計師、會計、法律助理、文字編輯等4項職業，面臨較高取代風險。

AI需求帶動 大陸前二月進出口貿易1.09兆美元 年增21%

受強勁電子產品需求推動，大陸今年1-2月進出口年增率超過兩成，遠勝外界預期。分析師指出，未來幾個月大陸出口增速可能會進一步走強，3月數據或將顯示生產商加緊向美國出貨，以利用最高法院的關稅緩衝期。

寧德去年每天賺9億元 淨利達3,249億元 年增42%創新高

大陸動力電池巨頭寧德時代發布2025年度財報，全年營收人民幣4,237億元（約新台幣1.9兆元），年增17%；淨利人民幣722億元（約新台幣3,249億元），年增42%。

學者：供應鏈洗牌 演變成「中國＋1+1」

台灣曾經是「中國+1」的受惠者，但隨著兩岸局勢緊張、全球供應鏈調整，跨國企業又開始尋找台灣之外的避險基地。學者認為，儘管美中關稅戰暫歇，但全球供應連鏈仍持續盤整中，尤其從原先的「中國+1」（僅將部分產線移出中國），演變成「中國＋1+1」（進一步將生產基地分散至第二個國家）。

陸AI代理「養龍蝦」火熱 阿里、騰訊等搶推相關應用

近期在全球科技圈爆紅的開源AI代理OpenClaw，正在中國大陸掀起一股「養龍蝦」熱潮。大陸多家科技及大模型公司相繼推出國產「龍蝦」產品，從本地端部署到雲端服務形成新一輪競逐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。