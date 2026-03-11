陸AI人才職缺 跳增12倍
在AI紅包入口戰後，大陸網路大廠爭奪戰場鎖定AI人才。包括騰訊、字節與百度同時啟動人才招聘計畫，AI成為核心方向。
據大陸職場社區平台脈脈最新調查報告顯示，1-2月，AI職位數量年增約12倍，薪酬方面，AI職位競爭力尤為突出，平均月薪達人民幣60,738元（約新台幣26萬元），較新經濟行業整體平均高出約26%。
目前字節跳動、騰訊、百度、美團、螞蟻集團等大廠相繼亮出春季校園招聘或實習生招聘計劃，共計釋放出近三萬個職位，其中AI相關職位占比創新高。
字節跳動近日官宣啟動ByteIntern實習生招聘，為公司史上規模最大轉正實習生招聘計畫，招聘重點向研發、產品與AI領域傾斜，其中研發類職位數量超4,800個，創歷史新高，AI工程、AI產品等相關職位需求，尤為旺盛。
騰訊也宣布2026年全球實習生招聘，其中技術類職位擴招36%，產品類擴招39%；百度日前啟動公司史上最大規模暑期實習招聘，AI含量最高，面向2027屆畢業生開放超5,000個實習職位，其中超九成與AI直接相關，覆蓋大模型算法、多模態技術、自動駕駛等前沿領域。
