陸AI人才職缺 跳增12倍

台灣曾經是「中國+1」的受惠者，但隨著兩岸局勢緊張、全球供應鏈調整，跨國企業又開始尋找台灣之外的避險基地，有學者認為，儘管美中關稅戰暫歇，但全球供應連鏈仍持續盤整中，尤其從原先的「中國+1」，演變成「中國＋1+1」。不過中美雖在高科技領域如AI與晶片加速脫鉤，但全球製造業對中國大陸的依存度並未減少。

2026-03-10 19:14