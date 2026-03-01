聽新聞
陸AI代理「養龍蝦」火熱 阿里、騰訊等搶推相關應用

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

近期在全球科技圈爆紅的開源AI代理OpenClaw，正在中國大陸掀起一股「養龍蝦」熱潮。大陸多家科技及大模型公司相繼推出國產「龍蝦」產品，從本地端部署到雲端服務形成新一輪競逐。

OpenClaw是一款開源AI代理產品，因其圖示是亮眼的紅色龍蝦，中國大陸網民便把訓練、使用這款AI代理產品的過程稱作「養龍蝦」。業界認為，OpenClaw提供可落地應用場景，為大模型商業化打開出口，同時推升token消耗與算力需求。

OpenClaw可在本地端或雲端運行，能自動完成文件整理、數據處理、訊息發送等任務。

第一財經指，目前加入「龍蝦局」的大陸廠商包括Kimi的KimiClaw、MiniMax的MaxClaw、阿里雲的CoPaw、火山引擎的ArkClaw以及騰訊的WorkBuddy。騰訊版WorkBuddy在9日上線，可兼容OpenClaw技能，安裝後即可透過指令執行任務。同日，火山引擎推出雲端SaaS版本ArkClaw，主打開箱即用。

MiniMax則推出「龍蝦」新技能，用戶透過OpenClaw或MiniMax的MaxClaw可讓AI助手擁有製作音色與多語種配音等能力。小米推出移動端產品Xiaomi miclaw並展開內測。智譜10日推出AutoClaw，標榜大陸首個「一鍵安裝」本地端版OpenClaw。此前，智譜、Kimi、MiniMax、阿里雲等已推出CodingPlan API套餐，試圖綁定「龍蝦」生態。

「龍蝦」熱潮帶來的算力消耗同樣引起關注。中國人民大學高瓴人工智能學院執行院長文繼榮稱，AI代理24小時運行會造成巨量token消耗，每日可能達千萬級，對基礎算力與模型推理成本構成壓力。華泰證券認為，與聊天機器人相比，AI代理任務分解與多次交互會提升token消耗十倍以上，算力需求隨之增加。

OpenClaw亦為大陸國產大模型帶來商業化契機。

