寧德去年每天賺9億元 淨利達3,249億元 年增42%創新高

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸動力電池巨頭寧德時代發布2025年度財報，全年營收人民幣4,237億元（約新台幣1.9兆元），年增17%；淨利人民幣722億元（約新台幣3,249億元），年增42%。（路透）
大陸動力電池巨頭寧德時代發布2025年度財報，全年營收人民幣4,237億元（約新台幣1.9兆元），年增17%；淨利人民幣722億元（約新台幣3,249億元），年增42%。（路透）

大陸動力電池巨頭寧德時代發布2025年度財報，全年營收人民幣4,237億元（約新台幣1.9兆元），年增17%；淨利人民幣722億元（約新台幣3,249億元），年增42%。

算下來每日賺約人民幣1.98億元（約新台幣9.1億元），營收及淨利均創歷史新高。

據南韓機構SNE Research統計，2025年在全球市場，寧德時代的動力電池裝車量和儲能電池出貨量分別占比39.2%和30.4%，連續九年和五年位居首位。

彭博分析，在電池製造商不確定性加劇之際，這份業績鞏固了寧德時代在全球綠色能源轉型中的地位。電動車需求放緩幅度超預期，正推動業內一些最大型企業轉向儲能系統。在可再生能源加速接入電網、以及人工智慧資料中心對能源的需求激增的帶動下，這一領域正在蓬勃發展。

21世紀經濟報導，這份成績單不僅刷新電池行業的獲利紀錄，更用極致的營運效率再次鞏固行業龍頭地位。

從寧德時代核心業務板塊來看，動力電池系統仍是公司營收壓艙石，去年營收人民幣3,165億元，年增25%，毛利率23%；第二增長極儲能電池系統板塊營收人民幣624億元，年增8%，毛利率26%。

產能規模與利用率的同步提升，為業績增長提供保障。公告顯示，該公司2025年產能總量772吉瓦時（GWh），產量748吉瓦時（GWh），產能利用率96.89%，創下歷年新高。

而這一產能規模還在擴建，公司稱2025年年末擁有在建產能321吉瓦時（GWh），2026年以來又接連宣布多個產能基地建設計畫。

目前在德國和匈牙利擁有電池工廠。德國工廠已實現獲利，匈牙利工廠一期產線在2025年底完成調試。

人工智慧 產能利用率 營收

延伸閱讀

工業富聯去年獲利大增51% 擬派發580億元現金紅利

聯發國際財報／雙茶飲品牌爆發 2025年獲利9,593.6萬元、大增六成

輝創財報／2025年獲利2.26億元 每股賺2.9元

動力儲能市場現擴產熱潮 寧德時代淨利率達5年新高

相關新聞

外貿強勁 陸進出口前2月雙位數成長

受強勁電子產品的需求推動，大陸二月以美元計價出口年增百分之三十九點六，進口年增百分之十三點八，累計今年一至二月進出口年增率都站上兩位數，優於預期。

AI需求帶動 大陸前二月進出口貿易1.09兆美元 年增21%

受強勁電子產品需求推動，大陸今年1-2月進出口年增率超過兩成，遠勝外界預期。分析師指出，未來幾個月大陸出口增速可能會進一步走強，3月數據或將顯示生產商加緊向美國出貨，以利用最高法院的關稅緩衝期。

寧德去年每天賺9億元 淨利達3,249億元 年增42%創新高

大陸動力電池巨頭寧德時代發布2025年度財報，全年營收人民幣4,237億元（約新台幣1.9兆元），年增17%；淨利人民幣722億元（約新台幣3,249億元），年增42%。

學者：供應鏈洗牌 演變成「中國＋1+1」

台灣曾經是「中國+1」的受惠者，但隨著兩岸局勢緊張、全球供應鏈調整，跨國企業又開始尋找台灣之外的避險基地。學者認為，儘管美中關稅戰暫歇，但全球供應連鏈仍持續盤整中，尤其從原先的「中國+1」（僅將部分產線移出中國），演變成「中國＋1+1」（進一步將生產基地分散至第二個國家）。

陸AI代理「養龍蝦」火熱 阿里、騰訊等搶推相關應用

近期在全球科技圈爆紅的開源AI代理OpenClaw，正在中國大陸掀起一股「養龍蝦」熱潮。大陸多家科技及大模型公司相繼推出國產「龍蝦」產品，從本地端部署到雲端服務形成新一輪競逐。

陸AI人才職缺 跳增12倍

在AI紅包入口戰後，大陸網路大廠爭奪戰場鎖定AI人才。包括騰訊、字節與百度同時啟動人才招聘計畫，AI成為核心方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。