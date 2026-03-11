寧德去年每天賺9億元 淨利達3,249億元 年增42%創新高

大陸動力電池巨頭寧德時代發布2025年度財報，全年營收人民幣4,237億元（約新台幣1.9兆元），年增17%；淨利人民幣722億元（約新台幣3,249億元），年增42%。

算下來每日賺約人民幣1.98億元（約新台幣9.1億元），營收及淨利均創歷史新高。

據南韓機構SNE Research統計，2025年在全球市場，寧德時代的動力電池裝車量和儲能電池出貨量分別占比39.2%和30.4%，連續九年和五年位居首位。

彭博分析，在電池製造商不確定性加劇之際，這份業績鞏固了寧德時代在全球綠色能源轉型中的地位。電動車需求放緩幅度超預期，正推動業內一些最大型企業轉向儲能系統。在可再生能源加速接入電網、以及人工智慧資料中心對能源的需求激增的帶動下，這一領域正在蓬勃發展。

21世紀經濟報導，這份成績單不僅刷新電池行業的獲利紀錄，更用極致的營運效率再次鞏固行業龍頭地位。

從寧德時代核心業務板塊來看，動力電池系統仍是公司營收壓艙石，去年營收人民幣3,165億元，年增25%，毛利率23%；第二增長極儲能電池系統板塊營收人民幣624億元，年增8%，毛利率26%。

產能規模與利用率的同步提升，為業績增長提供保障。公告顯示，該公司2025年產能總量772吉瓦時（GWh），產量748吉瓦時（GWh），產能利用率96.89%，創下歷年新高。

而這一產能規模還在擴建，公司稱2025年年末擁有在建產能321吉瓦時（GWh），2026年以來又接連宣布多個產能基地建設計畫。

目前在德國和匈牙利擁有電池工廠。德國工廠已實現獲利，匈牙利工廠一期產線在2025年底完成調試。