學者：供應鏈洗牌 演變成「中國＋1+1」

台灣曾經是「中國+1」的受惠者，但隨著兩岸局勢緊張、全球供應鏈調整，跨國企業又開始尋找台灣之外的避險基地。學者認為，儘管美中關稅戰暫歇，但全球供應連鏈仍持續盤整中，尤其從原先的「中國+1」（僅將部分產線移出中國），演變成「中國＋1+1」（進一步將生產基地分散至第二個國家）。

政治大學國際關係研究中心諮詢委員唐開太，昨（10）日在淡江大學兩岸關係研究中心舉辦「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會上表示，儘管美中關稅戰暫歇，但全球供應鏈仍在持續調整中。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，美中目前為止，在高科技領域裡面，逐步走向脫鉤化，尤其在先進晶片領域，這個趨勢目前為止還在持續當中，但一般的製造業很難脫鉤，尤其中國大陸在全世界製造業的出口，占全球比率的32%，美國僅占15％，代表中國大陸製造業出口的總和，超過美國、德國、日本、印度這四個國家的總和，即使中美高科技脫鉤趨勢明顯，但大多數產業鏈仍無法擺脫中國。

因此台商要面對的問題，除了高科技之外，還有像非紅供應鏈，也要做重新調整。其次台商也要了解大陸現在內捲問題非常嚴重，怎麼避免內捲，就得要做出差異化。最後大陸政府一直喊「同等待遇」口號，那就要觀察未來十五五規劃當中，能不能真正落實到同等待遇。