學者：供應鏈洗牌 演變成「中國＋1+1」

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導

台灣曾經是「中國+1」的受惠者，但隨著兩岸局勢緊張、全球供應鏈調整，跨國企業又開始尋找台灣之外的避險基地。學者認為，儘管美中關稅戰暫歇，但全球供應連鏈仍持續盤整中，尤其從原先的「中國+1」（僅將部分產線移出中國），演變成「中國＋1+1」（進一步將生產基地分散至第二個國家）。

政治大學國際關係研究中心諮詢委員唐開太，昨（10）日在淡江大學兩岸關係研究中心舉辦「中共『兩會』後對外情勢及區域安全前瞻」座談會上表示，儘管美中關稅戰暫歇，但全球供應鏈仍在持續調整中。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，美中目前為止，在高科技領域裡面，逐步走向脫鉤化，尤其在先進晶片領域，這個趨勢目前為止還在持續當中，但一般的製造業很難脫鉤，尤其中國大陸在全世界製造業的出口，占全球比率的32%，美國僅占15％，代表中國大陸製造業出口的總和，超過美國、德國、日本、印度這四個國家的總和，即使中美高科技脫鉤趨勢明顯，但大多數產業鏈仍無法擺脫中國。

因此台商要面對的問題，除了高科技之外，還有像非紅供應鏈，也要做重新調整。其次台商也要了解大陸現在內捲問題非常嚴重，怎麼避免內捲，就得要做出差異化。最後大陸政府一直喊「同等待遇」口號，那就要觀察未來十五五規劃當中，能不能真正落實到同等待遇。

大陸 張五岳 美國

外貿強勁 陸進出口前2月雙位數成長

受強勁電子產品的需求推動，大陸二月以美元計價出口年增百分之三十九點六，進口年增百分之十三點八，累計今年一至二月進出口年增率都站上兩位數，優於預期。

AI需求帶動 大陸前二月進出口貿易1.09兆美元 年增21%

受強勁電子產品需求推動，大陸今年1-2月進出口年增率超過兩成，遠勝外界預期。分析師指出，未來幾個月大陸出口增速可能會進一步走強，3月數據或將顯示生產商加緊向美國出貨，以利用最高法院的關稅緩衝期。

寧德去年每天賺9億元 淨利達3,249億元 年增42%創新高

大陸動力電池巨頭寧德時代發布2025年度財報，全年營收人民幣4,237億元（約新台幣1.9兆元），年增17%；淨利人民幣722億元（約新台幣3,249億元），年增42%。

陸AI代理「養龍蝦」火熱 阿里、騰訊等搶推相關應用

近期在全球科技圈爆紅的開源AI代理OpenClaw，正在中國大陸掀起一股「養龍蝦」熱潮。大陸多家科技及大模型公司相繼推出國產「龍蝦」產品，從本地端部署到雲端服務形成新一輪競逐。

陸AI人才職缺 跳增12倍

在AI紅包入口戰後，大陸網路大廠爭奪戰場鎖定AI人才。包括騰訊、字節與百度同時啟動人才招聘計畫，AI成為核心方向。

