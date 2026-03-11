聽新聞
AI需求帶動 大陸前二月進出口貿易1.09兆美元 年增21%

經濟日報／ 記者林茂仁陳湘瑾／綜合報導
受強勁電子產品需求推動，大陸今年1-2月進出口年增率超過兩成，遠勝外界預期。（路透）

受強勁電子產品需求推動，大陸今年1-2月進出口年增率超過兩成，遠勝外界預期。分析師指出，未來幾個月大陸出口增速可能會進一步走強，3月數據或將顯示生產商加緊向美國出貨，以利用最高法院的關稅緩衝期。

大陸海關總署昨（10）日公布最新數據顯示，今年1-2月，大陸進出口1.09兆美元，年增21%，其中，出口金額6,565億美元，年增21.8%；進口金額4,429億美元，年增19.8%，短短兩個月就創造貿易順差2,136億美元，知名投行高盛就預測，大陸今年貿易順差有望超過去年創紀錄的1.2兆美元，來到1.4兆美元。

東方金誠宏觀研究發展部執行總監馮琳分析，今年前兩個月出口超預期，主因全球AI投資熱潮帶動半導體產業鏈大幅漲價。半導體是大陸最大單一出口商品，今年前兩個月出口金額433億美元，年增率高達72.6%，其出口數量僅年增13.7%，顯示「漲價」拉動效應明顯。

另外，大陸國內製造業轉型升級，推動汽車、高技術產品出口大增。根據大陸海關總署資料，今年前兩個月汽車（包括底盤）出口數量、金額分別年增57.9%和67.1%；高新技術產品出口金額1,672億美元，年增26.9%。

路透援引經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰分析，未來幾個月出口增速可能會進一步走強，3月數據將顯示生產商加緊向美國出貨，以利用最高法院的關稅緩衝期，同時中國大陸供應商也在全球價值鏈中不斷獲取來自其他國家的新訂單。

今年前兩個月，大陸對美國出口年減11%，自美國進口年減26.7%，顯示美國總統川普2025年的關稅攻勢沒有削弱大陸的工業發展，大陸製造商將出口轉向東南亞、非洲和拉丁美洲，以減輕失去美國需求的影響，今年前兩個月，對東協的出口年增29.4%，對歐洲和共建一帶一路國家的出口分別成長27.8%和28.5%。

路透報導，展望今年，幾乎沒有跡象表明中國大陸出口主導地位會減弱，歐亞集團中國區董事王丹表示，全球主要西方經濟體已進入財政擴張階段，國際市場對中國「新三樣」—電動汽車、鋰電池和太陽能電池板的需求依舊強勁。

經濟學家表示，這些樂觀的數據可能會促使政策制定者推遲刺激措施，並更加依賴出口。

