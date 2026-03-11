外貿強勁 陸進出口前2月雙位數成長
受強勁電子產品的需求推動，大陸二月以美元計價出口年增百分之三十九點六，進口年增百分之十三點八，累計今年一至二月進出口年增率都站上兩位數，優於預期。
大陸海關總署昨公布，今年前兩個月，大陸出口金額六五六五點八億美元，年增百分之二十一點八，進口金額四四二九點六億美元，年增百分之十九點八，兩個月就創造貿易順差二一三六億美元。投行高盛預測，大陸今年貿易順差有望超過去年創紀錄的一點二兆美元，來到一點四兆美元。
大陸國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室主任閆敏表示，今年開年大陸對外貿易實現「開門紅」，是全球需求回暖、政策紅利釋放、產業優勢凸顯、微觀主體活力迸發四大因素共同作用的結果。
東方金誠宏觀研究發展部執行總監馮琳分析，今年前兩個月出口超預期成長，主因全球ＡＩ投資熱潮帶動半導體產業鏈大幅漲價，半導體是大陸最大單一出口商品，今年前兩個月大陸半導體出口金額年增達百分之七十二點六，增速較前值加快二十四點八個百分點。
大陸國內製造業轉型升級，推動汽車、高技術產品出口大增。據海關總署資料，今年前兩個月汽車出口數量、金額分別年增百分之五十七點九和百分之六十七點一，高技術產品出口金額年增百分之二十六點九。
在美中貿易戰之際，今年前兩個月大陸對美國出口年降百分之十一，自美國進口年降百分之二十六點七，顯示美國總統川普二○二五年的關稅攻勢沒有削弱大陸的工業發展，大陸製造商將出口轉向東南亞、非洲和拉丁美洲，以減輕失去美國需求的影響。今年前兩個月，大陸對東協出口年增百分之二十九點四，對歐洲和韓國的出口分別成長百分之二十七點八和百分之二十七。
路透報導，展望今年幾乎沒有跡象表明大陸出口主導地位會減弱，歐亞集團中國區董事王丹說，全球主要西方經濟體進入財政擴張階段，國際市場對大陸「新三樣」—電動汽車、鋰電池和太陽能電池板需求依舊強勁。
