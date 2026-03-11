外貿強勁 陸進出口前2月雙位數成長

聽新聞
聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
受強勁電子產品的需求推動，大陸二月以美元計價出口年增百分之三十九點六，進口年增百分之十三點八，累計今年一至二月進出口年增率都站上兩位數，優於預期。

大陸海關總署昨公布，今年前兩個月，大陸出口金額六五六五點八億美元，年增百分之二十一點八，進口金額四四二九點六億美元，年增百分之十九點八，兩個月就創造貿易順差二一三六億美元。投行高盛預測，大陸今年貿易順差有望超過去年創紀錄的一點二兆美元，來到一點四兆美元。

大陸國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室主任閆敏表示，今年開年大陸對外貿易實現「開門紅」，是全球需求回暖、政策紅利釋放、產業優勢凸顯、微觀主體活力迸發四大因素共同作用的結果。

東方金誠宏觀研究發展部執行總監馮琳分析，今年前兩個月出口超預期成長，主因全球ＡＩ投資熱潮帶動半導體產業鏈大幅漲價，半導體是大陸最大單一出口商品，今年前兩個月大陸半導體出口金額年增達百分之七十二點六，增速較前值加快二十四點八個百分點。

大陸國內製造業轉型升級，推動汽車、高技術產品出口大增。據海關總署資料，今年前兩個月汽車出口數量、金額分別年增百分之五十七點九和百分之六十七點一，高技術產品出口金額年增百分之二十六點九。

在美中貿易戰之際，今年前兩個月大陸對美國出口年降百分之十一，自美國進口年降百分之二十六點七，顯示美國總統川普二○二五年的關稅攻勢沒有削弱大陸的工業發展，大陸製造商將出口轉向東南亞、非洲和拉丁美洲，以減輕失去美國需求的影響。今年前兩個月，大陸對東協出口年增百分之二十九點四，對歐洲和韓國的出口分別成長百分之二十七點八和百分之二十七。

路透報導，展望今年幾乎沒有跡象表明大陸出口主導地位會減弱，歐亞集團中國區董事王丹說，全球主要西方經濟體進入財政擴張階段，國際市場對大陸「新三樣」—電動汽車、鋰電池和太陽能電池板需求依舊強勁。

我曾是受惠者…全球供應鏈大洗牌 學者：已從「中國+1」變「中國+1+1」

台灣曾經是「中國+1」的受惠者，但隨著兩岸局勢緊張、全球供應鏈調整，跨國企業又開始尋找台灣之外的避險基地，有學者認為，儘管美中關稅戰暫歇，但全球供應連鏈仍持續盤整中，尤其從原先的「中國+1」，演變成「中國＋1+1」。不過中美雖在高科技領域如AI與晶片加速脫鉤，但全球製造業對中國大陸的依存度並未減少。

巴拿馬接管長和兩港口 陸約談2暫時營運航運公司

巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬兩個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。大陸交通運輸部今公告，昨天就國際航運經營行為，分別約談了馬士基集團、地中海航運公司有關負責人。

搶新賽道… 陸新能源車 駛向縣域鄉村

經歷上一個五年的快速發展，大陸新能源汽車在「十五五」時期如何跑好下一程，在最近的全國兩會期間受到關注，而不少業內人士已將目光投向縣域和農村市場。

上海國際船舶 前2月創新高

據上海海關九日發布的統計數據，今年前兩個月，上海口岸進出境國際航行船舶七二八一艘次，同比增長百分之二點四，創歷史新高；進出境航空器四點一萬架次，同比增長百分之一點二。

受強勁電子產品的需求推動，大陸二月以美元計價出口年增百分之三十九點六，進口年增百分之十三點八，累計今年一至二月進出口年增率都站上兩位數，優於預期。

工業富聯去年獲利大增51% 擬派發580億元現金紅利

鴻海旗下AI伺服器製造商工業富聯10日晚間公告2025年年度財報，受AI業務成核心引擎雲計算與高速網路業務營收暴增影響，營收人民幣9,028億元，年增48%；淨利潤人民幣352億元（新台幣1,462億元），年增51%。

