工業富聯去年獲利大增51% 擬派發580億元現金紅利

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
鴻海旗下AI伺服器製造商工業富聯10日晚間公告2025年年度財報，受AI業務成核心引擎雲計算與高速網路業務營收暴增影響，營收人民幣9028億元，年增48%；淨利潤人民幣352億元，年增51%。圖／工業富聯提供
鴻海旗下AI伺服器製造商工業富聯10日晚間公告2025年年度財報，受AI業務成核心引擎雲計算與高速網路業務營收暴增影響，營收人民幣9028億元，年增48%；淨利潤人民幣352億元，年增51%。圖／工業富聯提供

鴻海旗下AI伺服器製造商工業富聯10日晚間公告2025年年度財報，受AI業務成核心引擎雲計算與高速網路業務營收暴增影響，營收人民幣9,028億元，年增48%；淨利潤人民幣352億元（新台幣1,462億元），年增51%。

公告指出，公司實現營收擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣6.5元，合計擬派發人民幣129億元（約新台幣580億元）現金紅利。

工業富聯董事長鄭弘孟在致股東信中表示，展望未來，儘管國際政經局勢仍存在諸多不確定性，晶片及原材料供應與成本波動亦可能帶來階段性挑戰，但人工智慧正加速推動全球產業結構的深刻變革，AI算力基礎設施也將成為未來多年最具確定性的核心發展領域之一。

他指出，工業富聯將持續堅持以技術創新為驅動、以先進製造為根基，深化全球化產業布局，不斷提升系統整合與規模製造能力，持續鞏固在全球AI算力產業鏈中的領先地位，並與廣大股東及產業夥伴攜手，共同把握AI時代帶來的長期發展機遇，推動公司實現穩健而可持續的長期成長。

公告提到，雲計算板塊增長速度尤為顯著，實現營收人民幣6026億元，年增88%，成為公司業務增長的重要引擎。

AI相關業務占比顯著提高，成為推動該板塊業績增長的重要動力。其中，雲服務商AI伺服器營收年增超過3倍，GPU與ASIC方案相關產品均實現快速增長，進一步鞏固公司在全球AI伺服器市場的龍頭地位。

目前，公司正持續與客戶推動下一代產品的合作，交付能力與供應鏈整合深度穩居行業第一梯隊。

通信及移動網路設備業務通信及移動網路設備板塊表現同樣亮眼，出貨量與市占穩居行業領先。

隨著數據中心網路向400G/800G乃至1.6T升級，公司800G以上高速交換機需求井噴，在2024年高基數增長的基礎上，2025年營收與上年相比暴增13倍，成為該板塊增長的新引擎。

公司產品組合已全面覆蓋Ethernet、Infiniband及NVLink Switch等多元技術，可滿足超大規模資料中心集群的互聯需求，市場佔有率穩居行業第一。未來隨著1.6T交換機量產推進及CPO技術落地，該業務將持續推動公司營收加速增長。

終端精密機構件業務終端精密機構件業務實現穩健增長，得益于AI智慧手機帶來的結構性機會，出貨量同比實現雙位數增長。

燈塔工廠標準化體系建設工業富聯越南工廠入選世界經濟論壇「可持續燈塔工廠」，並新增對外賦能4座世界級燈塔工廠，涵蓋家電、汽車零部件、醫藥、新能源等多個行業。截至目前，累計完成對內建設9座、對外賦能13座燈塔工廠，智慧製造能力持續提升。

