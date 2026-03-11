聽新聞
上海國際船舶 前2月創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海海關九日發布的統計數據，今年前兩個月，上海口岸進出境國際航行船舶七二八一艘次，同比增長百分之二點四，創歷史新高；進出境航空器四點一萬架次，同比增長百分之一點二。 　　

中新社報導，春節期間，位於上海自貿區臨港新片區的南港碼頭作業繁忙，二月廿一日曾出現五艘外貿滾裝船同時靠泊的場景。三月五日，國際航行船舶「達飛歐斯米姆」輪在上海洋山港加註三六四三噸中國國產綠色甲醇，創下中國單筆加注量新紀錄。

航空貨運方面，三月初，義大利地中海航空貨運在浦東國際機場的首條航線正式開通，進一步拓寬了中歐貨運網絡。航空客運方面，浦東國際機場海關進一步優化衛生檢疫、行李查驗等監管流程，落實離境退稅自助辦理、行李自助查詢等便民舉措，持續改善旅客通關體驗。統計今年前兩個月，上海口岸進出境旅客達六百九十二萬人次，同比增長百分之一點五。

